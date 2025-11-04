Вспышка ОРВИ отмечается в Шымкенте

Здравоохранение
121
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте зафиксирована вспышка вирусных инфекций — в первую очередь гриппа типов A и B, а также гриппоподобных заболеваний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую санэпидстанцию 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«С начала эпидемического сезона зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев ОРВИ,  из них детей до 14 лет - более 23 тысяч случаев (69%). Случаев гриппа А зарегистрировано 45, гриппоподобные заболевания - 15 случаев. Случая «гонконгского гриппа» не зарегистрировано среди заболевших», - сообщила заместитель руководителя по эпидвопросам Айгул Турымбетова. 

По ее словам, заболеваемость среди детей имеет тенденцию к росту.

«Раннее начало эпидемического сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа в городе Шымкент действительно выглядит необычно, однако подобные ситуации периодически наблюдаются. Ежегодно в окружающей среде циркулируют различные подтипы вирусов гриппа (A/H1N1, A/H3N2, B и др.) а также широкий спектр негриппозных вирусов, вызывающих ОРВИ и гриппоподобные заболевания. Некоторые штаммы вирусов лучше адаптированы к более тёплым и влажным климатическим условиям, быстрее передаются при определённых метеоусловиях либо заносятся раньше обычного в связи с международными миграциями и туризмом. При перемещении людей из стран, где осенний сезон наступает раньше (например, из стран Азии или Ближнего Востока), вирусы могут попасть в наш регион уже в октябре», - пояснила Айгул Турымбетова. 

Одним из факторов быстрого распространения вирусов ОРВИ и гриппа являются места массового скопления людей, особенно осенью – это свадьбы, поминки, торговые центры, кинотеатры, а также организованные коллективы.

В конце октября в соцсетях появилась информация о том, что инфекционная больница настолько переполнена, что  пациентов размещают прямо в коридорах  лечебного учреждения.

Санэпидемиологи напоминают,  что вирус распространяется не столько из-за холода, сколько из-за скученности людей и нахождения в закрытых помещениях, где передача происходит воздушно-капельным путем.

Жителям области рекомендовано  пройти вакцинацию, соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения, избегать скоплений людей в период эпидемического подъема, при появлении симптомов заболевания (лихорадка, кашель, насморк) своевременно обращаться к врачу по месту жительства, вызывать врача на дом и не заниматься самолечением. В организованных коллективах (школах, больницах, учреждениях) – усилить профилактические мероприятия и контроль за состоянием здоровья персонала и обучающихся.

#Шымкент #вирус

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Из «микро» – в сегмент МСБ
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
В Зайсанском районе построят водохранилище
Большие возможности и большая ответственность
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
Азарт, мастерство и гармония
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Повышая правовую грамотность населения
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Остался год до юношеской Олимпиады
Лавины взяли под цифровой контроль
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Помощь, от которой хуже...
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Выявить болевые точки
Казахстанцы смогут лечиться и получать лекарства без перепл…
В Казахстане построят завод по производству биофармацевтиче…
Офтальмологи Алматы вернули зрение двум пациентам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]