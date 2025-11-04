В Шымкенте зафиксирована вспышка вирусных инфекций — в первую очередь гриппа типов A и B, а также гриппоподобных заболеваний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую санэпидстанцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«С начала эпидемического сезона зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев ОРВИ, из них детей до 14 лет - более 23 тысяч случаев (69%). Случаев гриппа А зарегистрировано 45, гриппоподобные заболевания - 15 случаев. Случая «гонконгского гриппа» не зарегистрировано среди заболевших», - сообщила заместитель руководителя по эпидвопросам Айгул Турымбетова.

По ее словам, заболеваемость среди детей имеет тенденцию к росту.

«Раннее начало эпидемического сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа в городе Шымкент действительно выглядит необычно, однако подобные ситуации периодически наблюдаются. Ежегодно в окружающей среде циркулируют различные подтипы вирусов гриппа (A/H1N1, A/H3N2, B и др.) а также широкий спектр негриппозных вирусов, вызывающих ОРВИ и гриппоподобные заболевания. Некоторые штаммы вирусов лучше адаптированы к более тёплым и влажным климатическим условиям, быстрее передаются при определённых метеоусловиях либо заносятся раньше обычного в связи с международными миграциями и туризмом. При перемещении людей из стран, где осенний сезон наступает раньше (например, из стран Азии или Ближнего Востока), вирусы могут попасть в наш регион уже в октябре», - пояснила Айгул Турымбетова.

Одним из факторов быстрого распространения вирусов ОРВИ и гриппа являются места массового скопления людей, особенно осенью – это свадьбы, поминки, торговые центры, кинотеатры, а также организованные коллективы.

В конце октября в соцсетях появилась информация о том, что инфекционная больница настолько переполнена, что пациентов размещают прямо в коридорах лечебного учреждения.

Санэпидемиологи напоминают, что вирус распространяется не столько из-за холода, сколько из-за скученности людей и нахождения в закрытых помещениях, где передача происходит воздушно-капельным путем.

Жителям области рекомендовано пройти вакцинацию, соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения, избегать скоплений людей в период эпидемического подъема, при появлении симптомов заболевания (лихорадка, кашель, насморк) своевременно обращаться к врачу по месту жительства, вызывать врача на дом и не заниматься самолечением. В организованных коллективах (школах, больницах, учреждениях) – усилить профилактические мероприятия и контроль за состоянием здоровья персонала и обучающихся.