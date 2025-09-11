Вторая жизнь плантаций Сельское хозяйство 11 сентября 2025 г. 3:40 8 Марьяна Касимова В моногороде Текели перезапустят тепличный комплекс Green House площадью 5,6 гектара, простаивавший несколько лет. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с местными жителями. фото автора – Для перезапуска комплекса привлечен инвестор, – пояснил глава региона. – Чтобы активировать простаивающие «под стеклом» плантации, потребуется 4,5 миллиарда тенге. Разрабатывается проектно-сметная документация, в октябре будет получена экспертиза. Ввести теплицу в эксплуатацию планируется к осени следующего года. В результате намечено создать 100 новых рабочих мест. В свое время огурцы из Текели были известны не только в Жетысу, но и в других регионах. Мы должны вернуть моногороду славу поставщика экологически чистых овощей. Стоит отметить, что в сфере малого и среднего бизнеса в Текели функционируют более 1 600 предприятий, обеспечивающих работой 4 тыс. человек. За истекшие семь месяцев года объем промышленного производства составил 18 млрд тенге. #Текели #теплицы #Green House