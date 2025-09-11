– Для перезапуска комплекса привлечен инвес­тор, – пояснил глава регио­на. – Чтобы активировать простаивающие «под стек­лом» плантации, потребуется 4,5 миллиарда тенге. Разрабатывается проектно-сметная документация, в октябре будет получена экс­пертиза. Ввес­ти теплицу в эксплуатацию планируется к осени следующего года. В результате намечено создать 100 новых рабочих мест. В свое время огурцы из Текели были известны не только в Жетысу, но и в других регионах. Мы должны вернуть моногороду славу поставщика экологи­чески чистых овощей.

Стоит отметить, что в сфере малого и среднего бизнеса в Текели функционируют более 1 600 предприятий, обеспечивающих работой 4 тыс. человек. За истекшие семь месяцев года объем промышленного производства составил 18 млрд тенге.