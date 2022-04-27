Ввоз радиоактивных отходов и ядерных материалов из Китая будет предотвращать Казахстан

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов подписано 7 июня 2018 года в Пекине.

«Ратификация соглашения проводится в целях обеспечения недопущения ввоза на территорию государств Сторон ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, запрещенных к ввозу.

По информации Правительства Казахстана, принятие данного соглашения не повлечет негативных социально-экономических, правовых последствий, и его реализация не потребует финансовых затрат из государственного бюджета», говорится в заключении.