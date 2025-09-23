Выбирай дело по душе

Профессионалы
Категория логотип
7
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Советует горный мастер Азамат Жумаханов

Фото пресс-службы компании KAZ Minerals

Наш герой родился в поселке Тарлаулы Аягозского района. После школы он без труда определился с выбором будущей профессии. На ЕНТ набрал высокие баллы, но его не привлекала ни экономика, ни юриспруденция. И тогда родители посоветовали выбрать рабочую специальность. Юноша подал документы в Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, выбрав направление «горное дело». К тому же одна из крупнейших компаний в регионе KAZ Minerals выделила гранты для абитуриентов по этой специальности. И Азамат стал одним из счастливых обладателей такого гранта. А после получения диплома парень получил приглашение от компании на стажировку, где многому научился, набрался опыта.

По словам мастера горного дела, человек с его специализацией должен уметь многое. Но главное – ему необходимо знать все о качестве руды в забоях. А еще горный мастер – это связующее звено между инженерами и огромным рабочим коллективом.

Работать четко и слаженно Азамат Жумаханов учился у старших коллег. В компании очень хорошо налажено наставничество. Юношу тонкостям горного дела на практике обучал Ринат Бюлегенов.

– Моя задача – не только добывать руду, я отвечаю за безопасность и здоровье людей, которые работают в нашей смене, иными словами – причастен к созданию надлежащих условий труда, – рассказывает Азамат. – Мне очень нравится моя профессия. Каждый день план, проект, дизайн карьера меняются, то есть мы не стоим на месте. Горное дело постоянно развивается, техника совершенствуется. И это тоже немаловажный момент – мы работаем с разными видами техники, ее необходимо осваивать.

Теперь уже опытный горный мастер Азамат Жумаханов советует молодежи выбирать дело по душе.

– Финансы тоже, конечно, важны. Но если заниматься тем, что неинтересно, никакие деньги это не компенсируют. Поэтому нужно постараться найти баланс между тем, что приносит доход и что цепляет за душу, – пожелал наш герой.

#мастер #профессионалы #Год рабочих профессий #Азамат Жумаханов

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Территория поддержки и надежды
Кубок страны у «Каспия»
Начинать надо с родителей
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Архитектор должен уметь мечтать
Ответственность – их второе имя
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Земные будни агронома

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]