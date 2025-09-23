Наш герой родился в поселке Тарлаулы Аягозского района. После школы он без труда определился с выбором будущей профессии. На ЕНТ набрал высокие баллы, но его не привлекала ни экономика, ни юриспруденция. И тогда родители посоветовали выбрать рабочую специальность. Юноша подал документы в Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, выбрав направление «горное дело». К тому же одна из крупнейших компаний в регионе KAZ Minerals выделила гранты для абитуриентов по этой специальности. И Азамат стал одним из счастливых обладателей такого гранта. А после получения диплома парень получил приглашение от компании на стажировку, где многому научился, набрался опыта.

По словам мастера горного дела, человек с его специализацией должен уметь многое. Но главное – ему необходимо знать все о качестве руды в забоях. А еще горный мастер – это связующее звено между инженерами и огромным рабочим коллективом.

Работать четко и слаженно Азамат Жумаханов учился у старших коллег. В компании очень хорошо налажено наставничество. Юношу тонкостям горного дела на практике обучал Ринат Бюлегенов.

– Моя задача – не только добывать руду, я отвечаю за безопасность и здоровье людей, которые работают в нашей смене, иными словами – причастен к созданию надлежащих условий труда, – рассказывает Азамат. – Мне очень нравится моя профессия. Каждый день план, проект, дизайн карьера меняются, то есть мы не стоим на месте. Горное дело постоянно развивается, техника совершенствуется. И это тоже немаловажный момент – мы работаем с разными видами техники, ее необходимо осваивать.

Теперь уже опытный горный мастер Азамат Жумаханов советует молодежи выбирать дело по душе.

– Финансы тоже, конечно, важны. Но если заниматься тем, что неинтересно, никакие деньги это не компенсируют. Поэтому нужно постараться найти баланс между тем, что приносит доход и что цепляет за душу, – пожелал наш герой.