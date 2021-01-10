Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов проходят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает Kazpravda.kz
"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 7:00 времени Нур-Султана 10 января 2021 года в 12 регионах 8 141 избирательный участок приступил к работе. Началось голосование на 12 избирательных участках при представительствах РК в 12 иностранных государствах. Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах", – сказал член ЦИК Асылбек Смагулов на тематическом брифинге.
По его словам, на 47 избирательных участках, согласно принятым решениям в рамках Конституционного закона о выборах, голосование началось в шесть утра.
"В соответствии с границами часовых поясов на избирательных участках в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Кызылординской и Мангистауской областях – голосование начнется с 7:00 по местному времени, то есть в 8:00 по времени Нур-Султана", – дополнил он.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил
очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на январь 2021 года.
К выборам допущены пять партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".
Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Ранее стало известно, какие правила
обяжут соблюдать казахстанцев на избирательных участках.