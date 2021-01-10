Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов проходят в Казахстане

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает Kazpravda.kz.   

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 7:00 времени Нур-Султана 10 января 2021 года в 12 регионах 8 141 избирательный участок приступил к работе. Началось голосование на 12 избирательных участках при представительствах РК в 12 иностранных государствах. Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах", – сказал член ЦИК Асылбек Смагулов на тематическом брифинге. 

По его словам, на 47 избирательных участках, согласно принятым решениям в рамках Конституционного закона о выборах, голосование началось в шесть утра.

"В соответствии с границами часовых поясов на избирательных участках в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Кызылординской и Мангистауской областях – голосование начнется с 7:00 по местному времени, то есть в 8:00 по времени Нур-Султана", – дополнил он.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на январь 2021 года.

К выборам допущены пять партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".

Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Ранее стало известно, какие правила обяжут соблюдать казахстанцев на избирательных участках.


Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Растет интерес к Алматы
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения

