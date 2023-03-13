Выпуск пластиковых карт "Мир" начал казахстанский ВТБ

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"ВТБ Казахстан с декабря прошлого года запустил цифровые карты платежной системы "Мир". Теперь клиенты банка в республике могут оформить ее физическую версию", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В пресс-релизе отмечается, что пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам.

Согласно сообщению, ВТБ Казахстан обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками.

В пресс-релизе напоминается, что по карте "Мир" клиентам доступно получение переводов с карт этой платежной системы любых банков, которые уже внедрили такой функционал, онлайн-покупки, платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. За рубежом они могут совершать покупки в торговых точках и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт "Мир".