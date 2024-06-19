Сдачу ЕНТ перенесли на другой день для выпускников алматинских школ

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

В системе возникли технические неполадки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с техническими неполадками на стороне партнеров Ustudy сегодня, 19 июня, в Алматы ЕНТ перенесли на другой день. Об этом сообщил Национальный центр тестирования, передает Kazpravda.kz

«Первый поток переносится на 23 июня, второй поток – на 30 июня. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», – говорится в информации НЦТ.

Ранее сообщалось, что на промежуточном тестировании пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 75% абитуриентов.

Средний балл составил 68. Максимальный балл – 138, его набрал абитуриент из Туркестанской области.

#Алматы #отмена #ЕНТ #выпускники

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