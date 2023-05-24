Выпускница повесилась в Костанайской области

По словам отца, в тот день дочь должна была поехать на пробное ЕНТ, но категорически отказалась ехать в город.

Фото: idei.club

В селе Убаган Узункольского района повесилась одиннадцатиклассница. Труп обнаружил её отец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz.

По словам отца, в тот день дочь должна была поехать на пробное ЕНТ, но категорически отказалась ехать в город. Причину отказа поездки девушка так и не объяснила отцу.

Она училась в местной общеобразовательной школе, в классе их всего четверо учеников. Конфликтов в классе, как сказали в отделе образования, не было.

Как стало известно, отец девушки - местный таксист, занимается перевозками пассажиров между городом и селом.

В 16:30 он приехал из города, дверь дома с внутренней стороны была заперта, отец постучал в нее, но ему никто не открыл. Он обошел вокруг дома и в окне увидел висящую в петле дочь.

По словам отца, она несколько дней вместе с ними не ела, ходила замкнутая. В семье всего три дочери, умершая была младшей.

"Мы пока ничего не можем комментировать, так как идут следственные мероприятия, в том числе изучается ее переписка по телефону и другим социальным сетям", — заявил руководитель отдела образования акимата Узункольского района Кайрат Алиев.

Также он отметил, что все переживают трагедию и выражают соболезнования родителям. За последние 5 лет это первый факт самоубийства школьника в районе.