фото ХК «Трактор»

Наша команда в первой встрече в Новосибирске против «Сибири» сыграла вничью (0:0) по итогам основного времени и дополнительного овертайма, но в конце концов уступила по буллитам с окончательным счетом 0:1. Далее она отправилась в Казань в гости к «Ак барсу», где сыграла с трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Клуб из Татарстана вел со счетом 4:0 до 43-й минуты, потом игроки казахстанского клуба все же очнулись и смогли отыграть целых три шайбы, но в итоге все же уступили с окончательным счетом 3:4.

Очень важной была игра в Челябинске против местного «Трактора». «Барыс» дважды вел в счете благодаря забитым шайбам игроков сборной Казахстана Максима Мухаметова и Семена Симонова, но не удержал преимущество. Россия­не смогли сравнять счет (2:2) к окончанию основного времени и перевести игру в овертайм, где и победили нашу команду с итоговым счетом 3:2.

Несмотря на эти неудачи, мы все же можем отметить заметные изменения в игре «Барыса», который в последние годы очень серьезно подорвал свой имидж в глазах болельщиков. Видно, что в клубе взялись за кардинальные изменения, и уже вырисовывается новый почерк команды, которая борется со всеми до конца. Но игрокам не хватает сыгранности. Это подтверждает и турнирная таблица – флагман казах­станского хоккея располагается на седьмом месте в Восточной конференции, что пока дает право в дальнейшем выступить в плей-офф турнира. «Барыс» с начала сезона выиграл пять поединков, шесть раз уступил в основное время и еще триж­ды проиграл в овертаймах и буллитах. Кстати, следующий поединок состоится в воскресенье в Астане, а принимать мы будем нижегородское «Торпедо».

В это же время набирает ход и первенство Казахстана по хоккею с шайбой, где выступают десять отечественных команд. К сожалению, в этом сезоне была вынуждена сняться единст­венная зарубежная дружина – ташкентский «Хумо», но мы надеемся, что в будущем они вернутся к нам.

Лидирует в чемпионате с 22 набранными очками столичный «Номад». На втором месте располагается усть-каменогорское «Торпедо» (21), а тройку замыкает карагандинская «Сарыарка» (18). При этом действующий чемпион страны кокшетауский «Арлан», набрав 15 очков, занимает лишь пятое место, но это пока. В стане же аутсайдеров двоевластие – по три очка с начала сезона в своем активе имеют павлодарский «Иртыш» и «Актобе».