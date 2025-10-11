Выставку «Шедевры искусства Казахстана» представили в Третьяковской галерее

Культура
111

В Государственной Третьяковской галерее в Москве, в рамках «Дней культуры Республики Казахстан» в Российской Федерации открылась выставка «Шедевры искусства Казахстана», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В торжественной церемонии открытия приняла участие казахстанская делегация во главе с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой.

Приветствуя гостей министр отметила:

«Дни культуры Казахстана в России – это важный этап развития сотрудничества наших стран, отражение успешности непрекращающегося дипломатического диалога. Этот масштабный проект охватывает ведущие площадки Москвы, на которых представлена широкая палитра достижений современной культуры Казахстана: от театра и музыки - до кино и изобразительного искусства. За последние 34 года, эта первая выставка казахстанских художников в Москве. В последний раз картины из Государственного музея имени Кастеева в «Галерее на Крымском валу» выставлялись в августе 1991 года. И поэтому сегодняшнюю экспозицию мы оцениваем, как яркое событие и очередной этап укрепления культурных связей между Россией и Казахстаном», - подчеркнула Аида Балаева.

Экспозиция «Шедевры искусства Казахстана», подготовленная Государственным музеем искусств РК имени А.Кастеева, включает более 60-ти произведений живописи и скульптуры нескольких поколений талантливых мастеров XX века. Зарождение национальной школы изобразительного искусства связано с именем патриарха казахстанской живописи Абылхана Кастеева, чьи полотна стали хроникой стремительных изменений жизни кочевника, произошедших в начале прошлого века.

Выставка продлится до 23 ноября и познакомит посетителей с достижениями выдающихся казахстанских скульпторов – Тулегена Досмагамбетова, Еркина Мергенова, Ольги Прокопьевой, Ескена Сергебаева. Произведения представляют основной круг интересов и направления творческих поисков целого поколения мастеров казахстанской пластики.

Также в Рамках Дней культуры Казахстана в России в Москве стартовали "Дни казахстанского кино". В течение трёх дней зрители смогут познакомиться с историей, культурой и традициями Казахстана, посетив показ шести фильмов различных жанров, снятых казахстанскими режиссёрами.

С 10 по 13 октября в кинотеатре «Поклонка» будут показаны такие  картины, как «Время патриотов», «Стоп, ночь!», «Дос-Мукасан», «Лето 1941 года», «90+1», а также анимационный фильм «Алтын адам», получивший признание зрителей как в Казахстане, так и за рубежом. Все фильмы демонстрируются на казахском и русском языках.

Российские театралы также не будут забыты:  13 октября на сцене Малого театра состоится показ спектакля «Парасат майданы» – психологической драмы, повествующей о внутреннем мире, исканиях и духовных ценностях современного человека. Спектакль поставлен на основе произведений классика казахской литературы Толена Абдикова. Пьесу представят актеры  Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева.

Ожидается, что Дни культуры в России завершатся в ноябре масштабным Гала-концертом мастеров искусств Казахстана.

#Казахстан #дни культуры #Третьяковская галерея

Популярное

Все
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Качая нефть, раскачать промышленность
Хлеб, честь и труд: 350 лет одной династии
Этническая журналистика: история и современность
Когда содержание важнее формул
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Дурное воспитание
В Таразе начнут собирать трактора
Город для комфортной жизни: мечта или реальность?
Он расширил горизонты родного языка
Детей научат правилам безопасности
Водопроводы для Приаралья
Хищники опасны, но находятся под защитой
В традициях народных ремесел
Премьера, поздравления, овации
Вырисовывается новый почерк «Барыса»
В копилке – 82 медали
СНГ – пространство созидания и прогресса
Демография определяет будущее страны
Гастрономия как наследие
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
Лювак для бодрости
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Пусть ученик поверит в себя!
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Премьера, поздравления, овации
Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в культурно-гум…
Республиканский айтыс пройдет в Астане
Международный фестиваль этнической музыки пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]