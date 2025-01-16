Выжившая заложница из Актобе не знает о смерти родителей

В управлении здравоохранения области подтвердили, что медики не отвечают ей на этот вопрос

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О состоянии здоровья девушки, взятой в собственном доме в заложники, рассказали врачи, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации упрздрава, пациентка продолжает лечение в отделении нейрохирургии Многопрофильной областной больницы.

«Состояние на утро стабильное с положительной динамикой по основному заболеванию. С пациенткой работают психологи», - проинформировали медики.

Также в госоргане подтвердили, что медики не отвечают девушке на вопрос о здоровье родителей.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина захватил троих заложников в частном доме Актобе. С преступником полиция вела переговоры 3 часа, дом пришлось брать штурмом. Мужчину задержали. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой — в больнице.