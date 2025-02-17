Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом

Суд
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Генпрокурор Берик Асылов сообщил о завершении уголовного дела по делу о гибели 46 горняков в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«МСОГ под руководством спецпрокуроров Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко. Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 277 УК)», - написал он в соцсети Х.

Ночью 28 октября 2023 года в лаве шахты произошли выброс метано-воздушной смеси и пожар. Погибли 46 шахтеров, пострадало около 20 человек.

По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.

 

#суд #генпрокурор #шахта имени Костенко

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