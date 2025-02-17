Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом

«МСОГ под руководством спецпрокуроров Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко. Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 277 УК)», - написал он в соцсети Х.