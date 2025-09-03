Вернувшийся из отпуска с новыми силами и вдохновением творческий коллектив готовит к показу 6 и 7 сентября оперу «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто М. Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

По информации пресс-службы театра, в эти дни на сцену выйдут солисты оперы, артисты хора, балета и миманса, музыканты симфонического оркестра под руководством главного дирижера театра, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата госпремии РК Алана Бурибаева.

Открытие нового театрального сезона «Астана Опера» - большой праздник не только для коллектива, но и для всех зрителей.

«Наш творческий коллектив вступает в новый сезон с новыми идеями и масштабными проектами, отвечающими запросам зрительской аудитории. Это будет период, который запомнится грандиозными премьерами, разнообразными фестивалями, насыщенными гастролями, оперными и балетными постановками. Хочу отметить, что Министерство культуры и информации РК оказывает нам большую поддержку в реализации важных начинаний. Так, этой осенью мы представим на нашей сцене долгожданную премьеру шедевра оперного искусства «Риголетто» Дж. Верди, а в конце года впервые познакомим зрителей с постановкой «Аппак – дочь кыпчакская» С. Абдинурова и А. Абдинурова на либретто Тлеугазы Бейсембека. Кроме того, мы продолжим успешно развивать проекты, направленные на поддержку талантливой молодежи и укрепление культурных связей с коллегами из регионов и зарубежных стран», - подчеркнул директор «Астана Опера» Александр Совостьянов.

В этом контексте вовсе не случайно, что новый XIII театральный сезон «Астана Опера» откроется знаменитой национальной оперой «Абай». С одной стороны, это дань уважения великому Абаю Кунанбаеву, 180-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, а с другой – знаковая дата, ведь в сентябре исполняется 10 лет со дня постановки «Абая» на столичной сцене.

В сентябре 2015 года этот шедевр национальной классики был впервые представлен публике в новой постановке дирижера Алана Бурибаева и всемирно известного режиссера Джанкарло дель Монако. Спустя три года театр был удостоен за эту работу госпремии РК в области культуры и искусства.

«Абай» по праву считается одной из вершин национального оперного искусства. Напомним, что в прошлом году коллектив с большим успехом представил эту оперу на сцене Большого театра в Москве в рамках Международного фестиваля «Видеть музыку».

В разные годы национальный шедевр с триумфом звучал в Италии, Узбекистане, пробуждая любовь зарубежных зрителей к этому знаменитому произведению.

Спектакль, в котором через образ великого Абая, исполненный мудрости и благородства, раскрывается характер всего казахского народа, никого не оставляет равнодушным. Постановка повествует не только о любви и борьбе добра со злом, но и раскрывает философские размышления, а также уникальные традиции культуры и искусства нашего народа.

Национальный колорит оперы органично сочетается с великолепной сценографией и костюмами выдающихся мастеров Эцио Фриджерио и лауреата премии «Оскар» Франки Скуарчапино, погружая зрителей в атмосферу эпохи, в которую жил Абай, с первого открытия занавеса и до последних сцен.

Напомним, что режиссер-консультант – народный артист Казахстана Есмухан Обаев. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

В разные дни образы героев спектакля воплотят талантливые артисты «Астана Опера». Так, партию Абая готовят заслуженные деятели Казахстана Жанат Шыбыкбаев и Талгат Мусабаев. Айдара исполнят Рамзат Балакишиев и заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Ажар – заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Назым Сагинтай. Азима – Беимбет Танарыков, Жиренше – Алтынбек Абильда и Талгат Галеев.

Образ Карлыгаш создадут Салтанат Муратбекова и Татьяна Вицинская. Кокбай – Динмухаммед Кошкинбаев и Султан Бакытжан. В роли Сырттана – Болат Есимханов и Шынгыс Расылхан. Нарымбета представят Нурсултан Ануарбек и Артур Габдиев, а Мес –Алихан Зейнолла.

Сейчас артисты с нетерпением ждут встречи с дорогими зрителями и готовы порадовать их своим мастерством.