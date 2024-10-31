Международный кинофестиваль «Евразия» пройдет в Алматы

В этом году он совпал с юбилеями Шакена Айманова и «Казахфильма»

Фото: Минкультуры РК

С 24 по 30 ноября в городе Алматы пройдет XVII международный кинофестиваль «Евразия» – самый крупный кинофорум страны и единственный в центральной Азии, аккредитованный международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Организация мероприятия доверена национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Это символично, ведь в этом году «Казахфильм» отмечает сразу несколько юбилеев. Во-первых, это 90-летие самой киностудии. Во-вторых, в нынешнем году исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося мастера казахстанского кино Шакена Айманова и 40 лет с момента присвоения «Казахфильму» его имени. Под знаком этих юбилеев, на которых будет сделан особый акцент, и пройдет предстоящий кинофестиваль.

Учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает министерство культуры и информации РК.

За прошедшее время «Евразия» стала важным культурным событием во всем центрально-азиатском регионе. С момента зарождения кинофестиваля в 1998 году сформировалось целое поколение казахстанских кинематографистов, которое выросло на традициях «Евразии». Их можно назвать «поколением Евразии».

«В этом году на «Евразии» пройдет международный конкурс, в рамках которого будут состязаться полнометражные киноленты из стран Европы и Азии, а также конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира. Насыщенной ожидается и деловая площадка «Евразии». Многочисленные мастер-классы и круглые столы пройдут в университете «Туран» и Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, а сами киномастера пообщаются между собой в рамках ПРОКК (профессионального клуба кинематографистов)», - рассказали организаторы фестиваля.

Церемония торжественного открытия XVII МКФ «Евразия» состоится 24 ноября в одном из самых стильных мест города – Almaty Theatre.

Отметим также, что в разные годы почетными гостями фестиваля были Катрин Денев, Кевин Костнер, Изабель Аджани, Пьер Ришар, Софи Марсо, Джереми Айронс, Орнелла Мути, Стивен Сигал, Сигурни Уивер, Жерар Депардье и многие другие звезды мирового кинематографа.