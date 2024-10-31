Международный кинофестиваль «Евразия» пройдет в Алматы

Кино
127
Венера Баталова
корреспондент

В этом году он совпал с юбилеями Шакена Айманова и «Казахфильма»

Фото: Минкультуры РК

С 24 по 30 ноября в городе Алматы пройдет XVII международный кинофестиваль «Евразия» – самый крупный кинофорум страны и единственный в центральной Азии, аккредитованный международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Организация мероприятия доверена национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Это символично, ведь в этом году «Казахфильм» отмечает сразу несколько юбилеев. Во-первых, это 90-летие самой киностудии. Во-вторых, в нынешнем году исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося мастера казахстанского кино Шакена Айманова и 40 лет с момента присвоения «Казахфильму» его имени. Под знаком этих юбилеев, на которых будет сделан особый акцент, и пройдет предстоящий кинофестиваль.

Учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает министерство культуры и информации РК.

За прошедшее время «Евразия» стала важным культурным событием во всем центрально-азиатском регионе. С момента зарождения кинофестиваля в 1998 году сформировалось целое поколение казахстанских кинематографистов, которое выросло на традициях «Евразии». Их можно назвать «поколением Евразии».

«В этом году на «Евразии» пройдет международный конкурс, в рамках которого будут состязаться полнометражные киноленты из стран Европы и Азии, а также конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира. Насыщенной ожидается и деловая площадка «Евразии». Многочисленные мастер-классы и круглые столы пройдут в университете «Туран» и Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, а сами киномастера пообщаются между собой в рамках ПРОКК (профессионального клуба кинематографистов)», - рассказали организаторы фестиваля.

Церемония торжественного открытия XVII МКФ «Евразия» состоится 24 ноября в одном из самых стильных мест города – Almaty Theatre.

Отметим также, что в разные годы почетными гостями фестиваля были Катрин Денев, Кевин Костнер, Изабель Аджани, Пьер Ришар, Софи Марсо, Джереми Айронс, Орнелла Мути, Стивен Сигал, Сигурни Уивер, Жерар Депардье и многие другие звезды мирового кинематографа.

#Минкультуры #Алматы #кинофестиваль

Популярное

Все
Сотни тысяч людей живут вблизи действующих АЭС
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Когда мечта стала реальностью
Творческая дискуссия о правах женщин
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Быть спасателем – осознанный выбор
Бюджет: тут без трансфертов не обойтись!
В Шымкенте стартовал международный турнир FIDE Women’s Grand Prix
Вспоминая Марала-ишана
На фестивале Inclusive Dance в Москве коллектив Sensitive завоевал Гран-при
Наградили за отвагу
Фотопутешествие по стране
Осенний разговор о любви
Выбрать меньшее из зол
Международное сообщество отметило неделю медийной и информационной грамотности
Были нарушены строительные нормы
Каждый выпускник – это история успеха
Задержали наркодилера
Осязаемый Семей
Чеченка с казахской душой
Премий для госслужащих больше не будет
Этот день изменил судьбу
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Решительный шаг к независимости
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
С заботой о старшем поколении
Не просто дата в календаре
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики
Глава государства выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики
«Самостоятельности у шахт не было»
День библиотекаря отмечают в Казахстане
После публикации в «Казправде»
Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Архивные исторические видеоматериалы показывают в казахстан…
Майя Бекбаева презентовала новый фильм о Рахимжане Кошкарба…
Показ фильма Qajymuqan продолжается в казахстанских кинотеа…
Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku Inte…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]