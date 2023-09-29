XXI секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане

Сенат, В мире
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Заседание назначено на 11 октября.

Фото: Kazpravda.kz

11 октября в Астане под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева пройдет XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz.

В рамках секретариата состоится обмен мнениями по итогам прошедшего в прошлом году VIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также обсуждение и принятие «Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы».

В работе XXІ секретариата съезда ожидается участие представителей от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, в числе которых генеральный секретарь Академии Аль-Азхара Назир Аяд, председатель управления мусульман Кавказа шейх Пашазаде, патриарх Иерусалима Феофил III, генеральный секретарь всемирного сообщества буддистов Монтиан Тананарт и другие духовные лидеры мировых и традиционных религий.

Отметим, что секретариат съезда основан по решению участников первого съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося 23-24 сентября 2003 года в Астане.

Члены секретариата обеспечивают подготовку заседаний съездов, разработку предложений к его повестке дня, проектов текстов деклараций, обращений и иных концептуальных документов, принимаемых на духовном форуме.

Кроме того, в нынешнем году исполнилось 20 лет со дня проведения первого съезда лидеров мировых и традиционных религий, который за эти года развился в качестве глобальной платформы диалога и сотрудничества лидеров мировых и традиционных религий, открытой для участия представителей международных организаций, неправительственных организаций, исследовательских структур.

 

#Астана #религии #лидеры #съезд

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