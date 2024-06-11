Январские события: в Алматы осудили 11 участников массовых беспорядков

В Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 11 обвиняемых в участии массовых беспорядках и нападениях на охраняемые объекты и их захват, а также применении насилия в отношении представителей власти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал суда

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что 4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках.

«Они незаконно проникли на охраняемые объекты – в акимат Алматы, резиденцию президента и здание полиции. Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества. При этом, трое подсудимых в ходе беспорядков применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, принимавших меры по наведению общественного порядка», - говорится в сообщении.

По данным суда, один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им легкие телесные повреждения. Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимых малолетних детей, состояние здоровья, семейное положение и отсутствие судимости.

10 подсудимых с применением закона «Об амнистии» осуждены к 1 году 9 месяцам лишения свободы каждый. Один приговорен к 4 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу