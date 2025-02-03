Январское ЕНТ: более 50 абитуриентов удалены из аудиторий за нарушение правил

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

По промежуточным итогам за три недели январское ЕНТ прошли около 126 тысяч абитуриентов, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным МНВО, пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 67, а максимальный – 138 баллов, который набрал ученик из г.Шымкент. 150 абитуриентов набрали 130 баллов и выше.

Из общего числа тестируемых 78,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 21,2% – на русском и 62 человека – на английском.

«Наиболее популярными комбинациями предметов оказались «Биология-Химия», которую выбрали по 17,8% абитуриентов. Комбинацию «Математика-Физика» выбрали 17,2% абитуриентов, а 10,4% участников предпочли комбинацию «Математика-Информатика». Наименьшей популярностью пользовалась комбинация «Химия-Физика», которую выбрали всего 149 человек. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В январском ЕНТ приняли участие 295 абитуриентов с ООП», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.

«На данный момент результаты 142 человек были аннулированы. Из них 89 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 53 человека были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены», – детализировали в Миннауки.

Там же добавили, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Напомним, январское ЕНТ проходит с 13 января по 10 февраля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 167 тысяч абитуриентов.  

В январском ЕНТ участвуют ненабравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно.

По результатам первых двух недель тестирования 70 абитуриентов пытались пронести смартфоны и шпаргалки на ЕНТ.

#нарушение #ЕНТ #абитуриенты #январь

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