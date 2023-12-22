Языковые модели ИИ адаптируют к казахскому языку

Технологии, Правительство, Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметила вице-премьер, перед Кабмином стоит задача – развивать казахский язык в цифровом пространстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой НАО «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Около 170 тысяч пользователей прошли обучение на отечественных языковых онлайн-платформах «Тіл құрал» (5-ти уровневая система) и «Бала тілі» (ориентирована на детей до 9 лет). Еще одно новшество – платформа «Termincom.kz», которая уже насчитывает около 400 тысяч терминов. Портал представляет собой базу для их систематизации. В данную работу вовлечены специалисты соответствующих отраслей.

Предстоит работа и над юридической терминологией на казахском языке. Основная задача – унифицировать термины при составлении нормативно-правовых актов и в делопроизводстве. С эффективностью и предварительными результатами внедрения данных платформ ознакомили вице-премьера.

В следующем году «Тіл-Қазына» презентует несколько проектов в сфере искусственного интеллекта. Так, через платформу «Qazgramma» можно будет проверять тексты любой сложности на ошибки. Это отечественный аналог сервиса Grammarly, успешно зарекомендовавшего себя на мировом рынке.

«Ядром искусственного интеллекта является язык, поэтому создание масштабной языковой модели – безотлагательная необходимость государства. Мы начали эту работу», — отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В центре выразили готовность осуществить адаптацию доступных международных масштабных языковых моделей (LLM) к казахскому языку. Результаты будут бесплатно предоставлять госорганам и отечественным компаниям через открытые коды. В дальнейшем они могут пользоваться ими в соответствии с потребностями. Как отметила директор центра «Тіл-Қазына» Макпал Жумабай, для машинного обучения искусственного интеллекта необходимо создание базы данных на государственном уровне.

«Настало время цифровизации. Перед нами стоит задача – развивать казахский язык в цифровом пространстве. Внедряя искусственный интеллект во все сферы жизнедеятельности, мы откроем путь для развития страны. Люди должны знать об этих проектах, поэтому важно проводить большую информационную работу», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В ходе совещания были обсуждены вопросы введения международной стандартизации экзамена по казахскому языку и системы сертификации уровня владения им, а также повышения квалификации преподавателей, совершенствования методических пособий и т. д.

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