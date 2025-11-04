Проект школьника из Сандыктауского района признан лучшим на республиканском конкурсе инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования

Фото: Управление образования акимата Акмолинской области

Мероприятие, прошедшее в дистанционном формате, объединило 140 талантливых учащихся со всех регионов страны. Акмолинскую область на заключительном этапе представили восемь победителей областного тура.

По итогам состязания ученик 8 класса общеобразовательной школы села Каменка Сандыктауского района Александр Сальников занял І место в номинации «Техническое конструирование в области разработки действующих моделей автотранспорта». Руководитель проекта — учитель информатики Виктор Тюков.

Александр представил на суд жюри созданный своими руками действующий макет аэросаней с дистанционным управлением.

- Для начала я изучил конструкцию и принцип работы аэросаней, разработал чертеж и собрал макет. Затем подключил систему дистанционного управления и провел испытания. После оценил эффективность модели и выявил возможности для ее улучшения, - рассказал юный конструктор.

По словам школьника, участие в проекте помогло ему глубже понять взаимосвязь теоретических знаний и практики:

- Аэросани — это интересный пример транспорта, где соединяются знания физики, механики и электроники. Я научился не только собирать модели, но и управлять ими с помощью радиосигналов, — отметил он.

Победа Александра стала ярким подтверждением того, как интерес к науке, настойчивость и творческий подход способны привести к большим достижениям.