Юный изобретатель из Акмолинской области стал победителем республиканского конкурса

Хорошая новость
13
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Проект школьника из Сандыктауского района признан лучшим на республиканском конкурсе инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению», передает  корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования  

Фото: Управление образования акимата Акмолинской области

Мероприятие, прошедшее в дистанционном формате, объединило 140 талантливых учащихся со всех регионов страны. Акмолинскую область на заключительном этапе представили восемь победителей областного тура.

По итогам состязания ученик 8 класса общеобразовательной школы села Каменка Сандыктауского района Александр Сальников занял І место в номинации «Техническое конструирование в области разработки действующих моделей автотранспорта».   Руководитель проекта — учитель информатики Виктор Тюков.

Александр представил на суд жюри созданный своими руками действующий макет аэросаней с дистанционным управлением.

- Для начала я изучил конструкцию и принцип работы аэросаней, разработал чертеж и собрал макет. Затем подключил систему дистанционного управления и провел испытания. После оценил эффективность модели и выявил возможности для ее улучшения, - рассказал юный конструктор.

По словам школьника, участие в проекте помогло ему глубже понять взаимосвязь теоретических знаний и практики:

- Аэросани — это интересный пример транспорта, где соединяются знания физики, механики и электроники. Я научился не только собирать модели, но и управлять ими с помощью радиосигналов, — отметил он.

Победа Александра стала ярким подтверждением того, как интерес к науке,  настойчивость и творческий подход способны привести к большим достижениям.  

#конкурс #Акмолинская область #изобретатель

