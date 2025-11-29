Фото: Минэнергетики РК

В пленарной части спикеры обозначили ключевые вызовы и приоритеты развития, связанные с устойчивостью сельских территорий, эффективным управлением водными ресурсами, соблюдением экологического баланса, а также модернизацией энергетической и транспортной инфраструктуры.

Выступая перед акимами сельских округов, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов остановился на ключевых инфраструктурных проектах, реализуемых Министерством энергетики в сельской местности. Он подчеркнул, что в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов в селах будет масштабное обновление электросетевого хозяйства. В ближайшие пять лет планируется модернизировать 79 тысяч километров электрических сетей, будет направлено 2 трлн тг. Данная работа позволит снизить степень износа электросетей с 74% до 45%.

Кроме того, вице-министр подробно рассказал о ходе газификации регионов, обеспечении сельхозтоваропроизводителей льготным дизельным топливом, а также о возможностях, которые получают нетто-потребители, производящие электроэнергию из возобновляемых источников.

Основной акцент программы был сделан на формате «вопрос-ответ», где акимы сельских округов напрямую адресовали свои вопросы экспертам и представителям центральных государственных органов. По итогам обсуждения были сформулированы конкретные направления дальнейшей работы и озвучены рекомендации по проработке наиболее актуальных вопросов, поднятых сельскими акимами.