За соблюдение чистоты – трактор в подарок

Таза Казахстан
Категория логотип
328
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В регионе подвели итоги конкурса «Үлгілі ауыл», победители которого были отмечены особыми наградами. В качестве приза они получили ключи от двадцати новых тракторов марки JINMA 904A.

Фото пресс-службы акима области Абай

Выбор победителей конкурса осуществлялся по двадцати номинациям. При оценке учитывались такие аспекты, как доступность интернет-связи, инновационные подходы к благоустройству и озеленению территорий, эффективная организация системы управления бытовыми отходами, улучшение социально-экономического положения жителей, развитие инфраструктуры, сферы туризма, создание парков и зеленых зон, соответствие стандартам образцового села, соблюдение общественного порядка и законности, качество дорожного покрытия между населенными пунктами, регулярное проведение субботников, сохранение объектов культурного наследия, активное участие населения в экологичес­ких мероприятиях, привлечение инвестиционных ресурсов.

Аким области Абай Берик Уали, выступая на церемонии награждения, акцентировал внимание на том, что формирование культуры чистоты является общей задачей и ответственнос­тью каждого жителя.

– Экономика, искусство и культура, экология и чистота регио­на – наше общее дело. Чис­тота – это не разовое участие в субботнике, а большая культура, которая должна сформироваться в обществе. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает: «Красота городов и сел, чистота парков и дворов прежде всего нужна нам самим». Чистота области – это ответственность не только акиматов и коммунальных служб, но и каждого гражданина, каждой семьи. Сегодняшняя награда – результат вашего единства и трудолюбия. Вы стали примером для других, благоустраивая и озеленяя свои села. Участникам конкурса мы вручаем ключи от двадцати новых тракторов. Уверен, эта техника будет служить процветанию, чистоте и комфорту ваших населенных пунктов. Мы сделаем этот конкурс традиционным, – сказал аким области.

В течение 2025 года в рамках программы «Таза Қазақстан» в области была проведена масштабная работа по благоустройству и очистке территорий. В мероприятиях по наведению порядка приняли участие свыше 349 тыс. человек, было вывезено более 52 тыс. тонн мусора, высажено более 70 тыс. саженцев деревьев и кустарников. С применением космического мониторинга выявлено и ликвидировано 191 несанкционированное место складирования отходов.

#конкурс #Таза Қазақстан #Үлгілі ауыл

