В торжественном их открытии принял участие аким области Ербол Карашукеев. Он поздравил жителей сел с важным событием и подчеркнул, что развитие системы образования является одним из ключевых приоритетов государственной политики.

– Строительство школ – вклад в будущее страны. Каждая из них – начало детской мечты, источник духовного воспитания нации, надежная опора государства. Это проявление заботы о подрастаю­щем поколении и ответственности за будущее Казахстана. Глава­ государства Касым-Жомарт Токаев­ отметил: «Если сегодня мы воспитаем сознательное поколение, завтра будем в авангарде времени». Эти слова отражают суть всей системы образования и служат ориентиром для каждого педагога. Образование – сердце нации, а школа – его пульс. Пусть эти новые школы станут источником знаний, вдохновения и оправдают надежды родителей, педагогов и всей страны, – сказал Ербол Карашукеев.

Средняя школа № 53 в селе Карасу соответствует всем современным стандартам. Для учащихся созданы комфортные условия для получения качественного образования и всестороннего развития. В здании размещены 28 учебных кабинетов, актовый зал на 80 мест, библиотека с читальным залом, просторный спортивный зал площадью более 660 кв. м, столовая, кабинеты STEM, робототехники и информатики. Также функционируют коворкинг-зона, три мастерские и три научные лаборатории.

Открытие новой школы позволило полностью решить пробле­му обучения в три смены и обеспечило 232 учащихся возможностью получать образование в комфортных условиях. В школе работают 25 квалифицированных педагогов, среди которых есть учителя категорий «педагог-исследователь»,­ «педагог-эксперт» и «педагог-модератор». Общий штат составляет 65 единиц.

– От имени всех жителей выражаю искреннюю благодарность Президенту страны за внимание к развитию сел и создание равных возможностей для городских и сельских детей. Уверен, что из этой школы выйдут достойные, образованные и преданные Родине граждане, – отметил почетный гражданин села Турган Жасыбаев.

Ничем не уступает первой средняя школа № 54 в селе Каракемер. Учебное заведение построено с учетом нынешних требований к безопасности и комфорту учащихся.

Аким области уверен, что открытие новых школ будет способствовать повышению качества образования в Кордайском районе и создаст больше возможностей для сельских детей.

– Новая школа дает больше возможностей в выборе профессии. Я мечтаю стать дизайнером. Особенно понравилась мастерская для девочек – здесь есть все необходимое. Рада, что могу начинать путь к будущей профессии именно в этой школе, – поделилась впечатлениями ученица 9-го класса Айзере Ербол.

Отметим, что в текущем году в регионе ведется строительство 26 объектов образования. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 школ и 5 дополнительных корпусов, а в 2026-м начнется строительство еще 11 новых учебных заведений.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» в области уже открыты четыре новые школы: одна – в селе Сарыкемер Байзакского района и три – в Таразе. Теперь к ним добавились еще две в Кордайском районе.