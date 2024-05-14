Заключенные торговали, покупали, делали ставки и брали кредиты онлайн в стенах колоний

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Прокуратура Алматинской области выявила серьезные нарушения в исправительных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, заключенные использовали мобильные телефоны для онлайн покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино, где общий оборот денег составил более 3 млрд тенге.

Используя мобильные устройства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения.

«По данному факту прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по ст. 361 ч. 2-1 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». По приговору Илийского районного суда трое сотрудников учреждения осуждены к различным мерам наказания», – проинформировали в надзорном органе.

Кроме того, прокуратурой области начато досудебное расследование по ч.2-1 ст. 361 УК в отношении сотрудников учреждений №12 и №57, начальник учреждения №57 взят под стражу.  

Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

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