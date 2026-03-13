Сегодня в Казахстане обсуждается проект новой Конституции. Речь идет не просто о юридических поправках — фактически формируется обновленная модель взаимоотношений государства и общества. Одной из ключевых идей будущего Основного закона может стать принцип «Закон и порядок»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Именно этот принцип Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить на конституционном уровне. По словам главы государства, устойчивое развитие страны невозможно без строгого соблюдения закона и ответственности всех — как граждан, так и государственных институтов.

Включение этой формулы в Конституцию имеет не только символическое значение. По сути, речь идет о том, чтобы законность стала одной из базовых ценностей казахстанской государственности.

Проект Конституции предлагает и ряд конкретных изменений, которые усиливают защиту прав человека. Например, закрепляется обязанность правоохранительных органов разъяснять задержанному основания ограничения свободы и его права непосредственно в момент задержания. Такая норма соответствует международным стандартам и направлена на предотвращение произвольных действий со стороны государства.

Еще одно важное нововведение касается презумпции невиновности. В проекте Конституции этот принцип предлагается включить в раздел о правах и свободах человека. Это подчеркивает, что презумпция невиновности — не только правило уголовного процесса, но и фундаментальная гарантия защиты личности от необоснованных обвинений.

Документ также расширяет конституционные гарантии неприкосновенности личности. В новой редакции предлагается закрепить защиту не только достоинства, но и чести человека. В условиях цифровой эпохи эта норма приобретает особое значение, поскольку информация сегодня распространяется мгновенно и может напрямую влиять на репутацию человека.

Еще одна новелла — закрепление защиты персональных данных на конституционном уровне. Стремительное развитие цифровых технологий усилило риски незаконного использования личной информации, поэтому государство стремится обеспечить дополнительные правовые гарантии в этой сфере.

Таким образом, принцип «Закон и порядок» в проекте новой Конституции приобретает системное значение. Он отражает стремление Казахстана укрепить верховенство закона, повысить ответственность государственных органов и сформировать устойчивую правовую культуру в обществе. Именно этот подход может стать фундаментом дальнейшего развития современного правового государства.

Касымова Асель Саиновна, профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук, старший советник юстиции