Закон о возврате незаконно выведенных активов даст ответы на многие вопросы – Ашимбаев

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев пообещал, что в разрабатываемом законе о возврате в страну незаконно вывезенных за рубеж средств будут ответы на все вопросы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената, отвечая на вопросы СМИ в кулуарах палаты, отметил, что в рамках законопроекта будут заложены все необходимые нормы для возврата незаконно вывезенных за рубеж средств.

Однако журналисты отметили, что после отмены Конституционного закона РК «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» все еще нет ощутимых результатов работы по возвращению активов в казну.

«Говорить о том, что ничего не делается и нет результатов, это неправильно. Есть соответствующий счет, куда поступают средства коррупционеров, возвращенные средства. Сумма пополнилась, насколько я знаю. Эти средства идут на строительство школ. У Министерства финансов можно спросить, какая там сумма на сегодня, она очень серьезная. Есть уже конкретные результаты этой большой работы. Думаю, эта работа будет оптимизирована, когда мы примем специальный закон. Он даст ответы на многие вопросы», – выразил уверенность Маулен Ашимбаев.

Напомним, согласно указу президента Казахстана в стране разрабатывается законопроект по возврату государству незаконно выведенных активов.