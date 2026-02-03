Закрепление светского характера Казахстана в новой Конституции усилит борьбу с похищениями невест

Конституционная реформа
16
Айман Аманжолова
корреспондент

Проект новой Конституции Казахстана – это качественный и абсолютно взвешенный документ, подготовленный в открытом режиме с учетом всех поступивших мнений и предложений. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев на седьмом заседании Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Артур Ластаев отметил, что открытой публикации проекта новой Конституции предшествовала долгая и кропотливая работа.

«Несколько месяцев шло активное обсуждение. Как в рабочей группе, так и в стенах нашей Комиссии. Были оживленные споры на секциях. С достойной аргументацией, эмоциональным диспутом. Но с общей целью – подготовить сбалансированный стратегический документ дальнейшего развития нашего государства», – сказал он.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что сами заседания транслировались онлайн. Таким образом, высшая основа казахстанской государственности разрабатывалась не кулуарно, в тиши кабинетов, а максимально прозрачно.

«Считаю, что Комиссией затрачено ровно столько времени, сколько было необходимо для подготовки взвешенного и продуманного проекта», – отметил Артур Ластаев.

По его словам, сейчас казахстанское общество вступает в ответственный период: обсуждается документ, по которому стране в ближайшем будущем предстоит жить.

«Главное – не скатиться на этом этапе к оголтелости, не метать фейки и вбрасывать дезинформацию. А продолжать аргументированный диалог, ответственно ощущать свою сопричастность к историческому процессу», – заявил Уполномоченный по правам человека.

Артур Ластаев подчеркнул, что в проекте Основного закона все права и свободы человека сохранены, а в некоторых вопросах – усилены.

«В Преамбуле впервые в истории нашей страны декларируется неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан. Теперь это закреплено одним из принципов деятельности государства. Его введение встроит приоритет прав человека в ДНК всех основных общественных институтов. Задаст ценностные ориентиры государства и его граждан», – сказал он.

По мнению Артура Ластаева, переименование раздела, посвященного правам человека, в очередной раз подчеркивает их первостепенную роль. При этом сам раздел фундаментально опирается на три категории – права, свободы и обязанности.

«То есть, простым языком: «Я могу», «Я выбираю», «Я обязан». Они определяют меру дозволенного, свободного и должного поведения для баланса между частными и общественными интересами», – указал Уполномоченный по правам человека.

Комментируя блок о личной неприкосновенности, он отметил, что, согласно новой Конституции, содержание под стражей допускается только по судебному решению с правом на обжалование. При этом право на правосубъектность, на защиту своих прав и свобод законными способами, включая необходимую оборону, в новой редакции сохраняется.

Кроме того, в проекте новой Конституции прямо гарантируется неприкосновенность частной жизни и персональных данных, что имеет огромное значение в условиях стремительной цифровизации.

Как отметил Артур Ластаев, неизменно защищаемыми остаются право на свободу совести и передвижения, на труд, жилище, собственность и охрану здоровья.

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека полностью поддержал сохранение светского характера государства. По его словам, Казахстан не возвеличивает одну религию над другой, пресекает давление и на атеистов, и на верующих, обеспечивая полную свободу совести.

«Светский характер укрепляет институциональный баланс страны и гарантирует, что права женщин и детей также не будут ущемляться по теологическим доктринам. Это особенно актуально в контексте борьбы с похищениями невест и принуждением их к браку по религиозным обрядам. Именно поэтому мы всецело поддерживаем новую норму в Конституции, искореняющую эти рудименты. Брак должен регистрироваться только государством. Мужчины и женщины в браке равноправны», – указал Артур Ластаев.

В заключение он добавил, что Комиссией подготовлен качественный и абсолютно взвешенный документ, который учитывает международные стандарты, особенности Казахстана и прогрессивные идеи дальнейшего государственного строительства.

#Казахстан #реформа

