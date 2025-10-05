Зангар Нурланулы выиграл престижный юниорский турнир в Корее

Зангар Нурланулы, занимающий 25-е место в мировом рейтинге ITF Juniors, стал победителем турнира категории J200, который прошёл в южнокорейском городе Чхунчхон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК Казахстана

На соревнованиях казахстанец был посеян под первым номером. В финале он уверенно обыграл корейца Мин Хук Чо со счётом 6:3, 6:4. По ходу турнира Зангар не уступил ни одного сета своим соперникам.

Эта победа стала для Зангара Нурланулы шестым титулом ITF Juniors в одиночном разряде. До этого триумфа казахстанец побеждал:

На следующей неделе Зангар сыграет на турнире ITF Juniors J300 в корейском городе Вонджу, этот турнир считается неофициальным чемпионатом Азии среди игроков до 18 лет.

#Спорт #теннис #Зангар Нурланулы

