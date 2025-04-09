Запрет на взымание неустоек по микрокредитам введут в Казахстане

Экономика,Мажилис
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Дана Аменова
корреспондент

В целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг депутаты предусмотрели дополнительные меры для граждан, в том числе из социально уязвимых слоёв населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этой категории лиц в условиях ухудшения экономической ситуации в обязательном порядке будет предоставляться отсрочка по займам и микрокредитам без начисления штрафов на срок не менее трёх месяцев, а ежемесячный платёж по займам – снижен на 50% и более.

Также исключается взимание неустойки с физлиц за частичное либо досрочное погашение банковских займов.

По микрокредитам же запрещается взимание любых неустоек (за исключением неустойки за невозврат микрокредита). А для снижения нагрузки на заёмщиков устанавливается предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита до 10%.

Вместе с тем вводится запрет на взыскание третьими лицами выплат из государственного бюджета и денег от благотворительных организаций, предназначенных гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Для повышения доступности финансовых услуг введены требования по созданию безбарьерной и удобной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Финансовые организации должны будут установить процедуру обслуживания лиц с инвалидностью с учётом национального стандарта, в том числе через доверенное лицо.

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