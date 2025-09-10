Запущено производство автоаксессуаров

Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В регионе открылось предприятие проектной мощностью до 300 тыс. комплектов автомобильных ковриков в год. Площадь цеха – 1 тыс. кв. м, соз­дано 30 рабочих мест. Отечественные инвесторы вложили в проект 600 млн тенге, уже заключен первый offtake-контракт (соглашение о покупке товара) с компанией Hyundai Auto Kazakhstan.

фото Едиля Мукажана

По словам директора ТОО «QazElastoPlast» Абылая Джакишева, это первое предприя­тие в республике, выпускающее автомобильные ковры из термоэластопласта – экологичного полимерного материала, отличающегося прочностью, гибкостью и устойчивостью к внешним воздействиям. Изделия моделируются в 3D-формате под конкретный заказ клиента. Установлен безотходный цикл производства.

Одно из преимуществ установленных в цеху вакуумных станков и пресс-форм – возможность осуществлять вторичную переработку сырья, что не только снижает производственные потери, но и предотвращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

В дальнейшем QazElastoPlast намерен расширить ассортимент продукции, наладив выпуск ворсовых ковриков, подкрылков, брызговиков и уплотнительных резинок. Это позволит пройти международную аккредитацию и получить статус официального поставщика для казахстанских и зарубежных автозаводов.

Осмотрев первую партию ковриков QazElastoPlast, участники церемонии отметили, что по качеству они не хуже продукции крупных мировых брендов. По оценкам представителей отечественного автопрома, в республике формируется кластер предприятий по выпуску автокомпонентов, изготавливается все больше деталей для легковых машин.

Завод расположен близ железнодорожной станции Казыбек-­бек, на его территории действует терминал площадью 20 га для хранения и обработки грузов. Такое расположение обеспечивает эффективную логистику как при поставках сырья, так и при отправке готовой продукции. В планах предпринимателей – создание производственно-логистического хаба.

