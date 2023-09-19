Заработал в селе рыбный цех Экономика 19 сентября 2023 г. 3:00 324 Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область А открыла его группа друзей-единомышленников из столицы. фото автора Степной Коргалжынский район никак не назовешь морским, но именно здесь открылся рыбный цех. Бизнес-проект смогла осуществить группа молодых людей, проживающих в столице. Любопытно, что до этого друзья занимались совсем иным: они организовывали форумы и различные мероприятия в виде обучающих семинаров. Как рассказал директор перерабатывающего предприятия Азамат Темирбеков, в 2022 году он выкупил пустующий цех. Его необходимо было укомплектовать новым оборудованием, что и сделали. Теперь тут работают восемь местных сельских жителей – вот такая социальная составляющая присутствует в идее молодых предпринимателей. По словам директора, они принимают на переработку и местную рыбу. Рыбаки приносят им свой улов – щук, судаков, лещей, окуней. Из них делают стейки, филе и другие рыбные полуфабрикаты, которые помещаются в вакуумные упаковки. Есть рыба холодного и горячего копчения. Несмотря на сравнительно небольшие масштабы, цех успевает обрабатывать в день до 250 кг рыбы. В планах – запустить производство консервов. В перспективе есть желание перейти на бассейновое выращивание рыбы. Только для исполнения этих планов необходим земельный участок, которого пока нет. Стремление молодых бизнесменов работать в сельской местности, создавать там новые производства и рабочие места не может не радовать. И хочется надеяться, что это движение встретит поддержку со стороны государства. #Акмолинская область #малый бизнес #полуфабрикаты #рыбный цех