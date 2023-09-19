Заработал в селе рыбный цех

Экономика
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Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

А открыла его группа друзей-единомышленников из столицы.

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Степной Коргалжынский район никак не назовешь морским, но именно здесь открылся рыбный цех. Бизнес-проект смогла осуществить группа молодых людей, проживающих в столице. Любопытно, что до этого друзья занимались совсем иным: они организовывали форумы и различные мероприятия в виде обучающих семинаров.

Как рассказал директор перерабатывающего предприятия Азамат Темирбеков, в 2022 году он выкупил пустующий цех. Его необходимо было укомплектовать новым оборудованием, что и сделали. Теперь тут работают восемь местных сельских жителей – вот такая социальная составляющая присутствует в идее молодых предпринимателей.

По словам директора, они принимают на переработку и местную рыбу. Рыбаки приносят им свой улов – щук, судаков, лещей, окуней. Из них делают стейки, филе и другие рыбные полуфабрикаты, которые помещаются в вакуумные упаковки. Есть рыба холодного и горячего копчения.

Несмотря на сравнительно небольшие масштабы, цех успевает обрабатывать в день до 250 кг рыбы.

В планах – запустить производство консервов. В перспективе есть желание перейти на бассейновое выращивание рыбы. Только для исполнения этих планов необходим земельный участок, которого пока нет.

Стремление молодых бизнесменов работать в сельской местности, создавать там новые производства и рабочие места не может не радовать. И хочется надеяться, что это движение встретит поддержку со стороны государства.

#Акмолинская область #малый бизнес #полуфабрикаты #рыбный цех

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