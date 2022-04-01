Общество
Защищены ли казахстанцы от некачественных зарубежных товаров
Демченко Марина
корреспондент

Отечественных потребителей защищают от некачественных зарубежных товаров.

Об этом на брифинге в столичном Эталонном центре заявил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.

– Чтобы завезти безопасный товар, в идеале нужно предварительно заключить договор с органом по сертификации, предос­тавить образцы продукции, провести их испытание на предмет безопасности, получить сертификаты... Зачастую это затратно, поэтому в Казахстане существует такая процедура, как «условный выпуск», – пояснил спикер.

То есть предпринимателю дается два месяца, чтобы пройти эти процедуры, и только потом завезенное можно будет выложить на прилавки. Конечно, есть товары, например, отдельные пищевые продукты, по которым «условный выпуск» не разрешается.

Этот процесс требует надлежащего контроля, поэтому Комитет техрегулирования с Минздравом и Комитетом государственных доходов подписали совместный приказ, который позволяет им оперативно обмениваться информацией и принимать меры по фактам нарушений при ввозе в страну небезопасной продукции или продукции без соответствующих документов об оценке.

Как сообщил Куаныш Еликбаев, в прошлом году было наложено 6,2 млн тенге штрафов на тех, кто не выполнил условий или просрочил срок, а товар «растворился» на рынке. Отменено действие 282 дек­лараций и сертификатов на игрушки, средства индивидуальной защиты, бытовую электротехнику, продукцию пищевой и легкой промышленности.

Как показывает опыт, многие нарушения связаны с бумажной волокитой, когда нет единой цифровой системы. Для усиления государственного контроля в отношении документов об оценке соответствия, выдаваемых в рамках ЕАЭС, а также борьбы с «серыми» сертификатами дорабатывается информационная система технического регулирования, реестра опасной продукции. Она будет интегрирована с информационной системой таможенных органов «Астана-1». Оцифровка всех процедур, как отметил Куаныш Еликбаев, приведет к транспарент­ности, снижению коррупционных рисков и улучшению эффективнос­ти работы.

По его словам, выявлять «серые» сертификаты непросто. Только в Казахстане функционируют 90 органов по сертификации и более 400 испытательных лабораторий, а в пяти странах ЕАЭС такое право имеют и другие подобные организации. На сегодня их около пяти тысяч.

Проблемы возникают, например, когда орган сертификации, расположенный, допустим, в Кыргызской Республике, не имея лабораторной базы, заявляет о протоколе испытаний, выданном российской лабораторией, на товар, который въезжает в Казахстан.

– Из-за такой сложной географии очень трудно контролировать и налагать ответственность, – прокомментировал Куаныш Еликбаев. – Мы знаем о некоторых таких фактах и боремся с проблемой. Много документов идет из Кыргызстана, они выдаются там без должных испытаний.

Органы по сертификации, не имеющие испытательной базы, указывают лаборатории, как бы действующие на территории других стран, а они и не существуют на самом деле. В связи с этим комитетом в нынешнем году подписан план двустороннего взаимодействия с Кыргызской Республикой, согласно которому в течение суток предусмотрен обмен информацией по протоколам испытаний и выданным документам.

– Только в прошлом году комитетом отменено 422 сертификата и 426 деклараций о соответствии, наложен штраф на общую сумму 88 миллионов тенге. Каждый такой документ, если он серийный, может давать право иностранным компаниям на протяжении пяти лет поставлять товар в Казахстан. Наша задача – находить неправомерно выданные документы и отменять, – пояснил Куаныш Еликбаев.

Он подчеркнул, что все ввозимые товары должны быть безопасными, ведь только в прошлом году импорт составил 41,2 млрд долларов.

Сегодня действуют около 60 документов, благодаря которым устанавливаются требования к колесно-транспортным средствам в части экологического класса, выхлопов технической безопаснос­ти, к изделиям легкой и пищевой промышленности. Они охватывают почти всю номенклатуру товарной продукции, которая может быть опасной для потребителей.

Но установить требования и получить сертификаты – еще полдела. Нужно также обеспечить контроль над тем, соблюдаются соответствующие требования или нет. И для этого комитетом разработан новый закон о техническом регулировании, который вступил в силу в июле прошлого года.

– В Казахстане в октябре прошлого года постановлением Правительства были разграничены полномочия органов контроля над соблюдением технических регламентов. За нашим комитетом закреплена компетенция по осуществлению госконтроля в отношении 34 технических рег­ламентов. К примеру, комитет контролирует такую продукцию, как низковольтная, железнодорожная, пиротехническая, лифтовая, топливная, автохимия, – уточнил Куаныш Еликбаев.

Отвечая на вопросы журналис­тов, он рассказал, что недавно пришлось отменить несколько сертификатов на игрушки китайского производства, поскольку выяснилось: при выдаче двух документов были проведены не все токсикологические испытания.

В январе текущего года отменено действие на территории Казахстана 12 незаконно оформленных деклараций соответствия, выданных органами Кыргызской Республики на электробытовые приборы без испытаний в аккредитованной лаборатории. По факту продажи этой продукции на торговые организации наложены штрафы в размере 600 МРП.

Были также выявлены нарушения в поставках автохимии (тосол, антифриз, охлаждающие жидкос­ти) от российских партнеров.

Что же касается импортируемых продуктов питания, тут чаще всего выявляются нарушения в части маркировки: либо ее нет на государственном языке, либо неверно указан состав.

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