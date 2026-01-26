Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Это личные права и свободы, которые должны быть закреплены в Конституции РК и гарантированы государством, как возможности человека в пользовании наиболее ценными благами личной свободы: правом на жизнь и личную безопасность, благами частной семейной жизни, нравственной и духовной неприкосновенностью, необходимыми для охраны его жизни, свободы, достоинства как личности», – заявил депутат.

По словам Марата Башимова, основное назначение личных прав и свобод вытекаетиз конституционной формулы: «Человек, его жизнь, права и свободы – высшие ценности государства».

«Частную жизнь человека составляют те стороны его личной жизни, которые он не желает делать достоянием других. Это своеобразный суверенитет личности, который не подлежит контролю со стороны общества и государства», – отметил спикер.

Речь идет о свободе от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, включая данные, обрабатываемые с применением цифровых технологий.

«Эта группа личных прав и свобод призвана обеспечивать неприкосновенность благ частной и семейной жизни: право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. И в эту группу прав в содержании конституционного права на личную свободу следует выделить такие важные правомочия, как право каждого человека на свободу от незаконного сбора, обработки, хранения и использованияперсональных данных, в том числе с применением цифровых технологий», – подчеркнул депутат.

Марат Башимов напомнил, что законодательство Казахстана уже содержит нормы, направленные на защиту персональных данных. Так, статья 11 Закона РК «О персональных данных и их защите» устанавливает обязанность собственников, операторов и третьих лиц обеспечивать конфиденциальность персональных данных ограниченного доступа и не допускать их распространения без согласия субъекта либо законных оснований. Отдельно закреплена конфиденциальность биометрических данных.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РК незаконное нарушение тайны частной жизни влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

К слову, отдельное внимание уделяется профессиональным тайнам.