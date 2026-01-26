Защита персональных данных должна быть закреплена в Конституции – Марат Башимов

Конституционная реформа
66

Депутат Мажилиса Марат Башимов поддержал предлагаемую статью в защиту персональных данных, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Это личные права и свободы, которые должны быть закреплены в Конституции РК и гарантированы государством, как возможности человека в пользовании наиболее ценными благами личной свободы: правом на жизнь и личную безопасность, благами частной семейной жизни, нравственной и духовной неприкосновенностью, необходимыми для охраны его жизни, свободы, достоинства как личности», – заявил депутат.

По словам Марата Башимова, основное назначение личных прав и свобод вытекаетиз конституционной формулы: «Человек, его жизнь, права и свободы – высшие ценности государства».

«Частную жизнь человека составляют те стороны его личной жизни, которые он не желает делать достоянием других. Это своеобразный суверенитет личности, который не подлежит контролю со стороны общества и государства», – отметил спикер.

Речь идет о свободе от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, включая данные, обрабатываемые с применением цифровых технологий.

«Эта группа личных прав и свобод призвана обеспечивать неприкосновенность благ частной и семейной жизни: право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. И в эту группу прав в содержании конституционного права на личную свободу следует выделить такие важные правомочия, как право каждого человека на свободу от незаконного сбора, обработки, хранения и использованияперсональных данных, в том числе с применением цифровых технологий», – подчеркнул депутат.

Марат Башимов напомнил, что законодательство Казахстана уже содержит нормы, направленные на защиту персональных данных. Так, статья 11 Закона РК «О персональных данных и их защите» устанавливает обязанность собственников, операторов и третьих лиц обеспечивать конфиденциальность персональных данных ограниченного доступа и не допускать их распространения без согласия субъекта либо законных оснований. Отдельно закреплена конфиденциальность биометрических данных.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РК незаконное нарушение тайны частной жизни влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

К слову, отдельное внимание уделяется профессиональным тайнам.

«Личные и семейные тайны, доверенные представителям ряда профессий для защиты прав и законных интересов граждан, следует рассматривать как тайны профессиональные. К ним относятся врачебная, адвокатская тайна, тайна исповеди, тайна предварительного следствия, нотариальных действий и тому подобное», – обозначил Башимов.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
Железная Анна
В Уштобе открыт новый зал бокса
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Молодежь за зеленое будущее
Для досуга и занятий спортом
В регионе улучшаются условия обучения
Формировать правовую культуру с юных лет
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Конфигурация изменяется – ставки растут
Незаконно добывали руду
Курс на системное обновление
Борьба с распространением наркотиков не прекращается ни на минуту
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

«Право на труд» вместо прежней «свободы труда» – известный …
Право на жизнь и справедливый суд станут фундаментом обновл…
Бекзат Алтынбеков: Конституционная реформа — это новый вект…
Гарантии свободы слова и мирные собрания сохраняются – депу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]