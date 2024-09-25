Затонувший мост подняли со дна реки в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Коктас Павлодарской области подняли со дна реки ранее затонувший понтонный мост и установили на положенное место, передает Kazpravda.kz со ссылкой на instagram акима города Аксу

Как сообщил Нурлан Дюсембинов на своей странице, понтонный мост весом 110 тонн подняли со дна реки в селе Коктас сельского округа Канаша Камзина, вытащили на берег, восстановили и установили на то место, где он находился ранее.

«Благодарю за помощь, а также за оказанное содействие в восстановлении понтонного моста руководство двух градообразующих предприятий города», - написал аким.

Напомним, в июле в селе Коктас затонул понтонный мост, который связывал сельчан с двумя берегами реки Белая.

Аким Аксу тогда заявил, что планируется вытащить и отремонтировать его путем привлечения сельхозтехники крестьянских хозяйств и предприятий.

К строительству нового бетонного моста через реку Белая планируют приступить в 2025 году, но многое зависит от финансирования. В этом году из местного бюджета выделили средства только на разработку проектно-сметной документации.