Здесь будет город-сад… но чуть позднее

«Стройка века»

О затянувшемся на годы благо­устройстве и ландшафтном переформатировании бывшего Парка борцам революции, раскинувшегося в одном из микрорайонов города областного центра на участке в 28 гектаров, включая лесную зону, за это время иронически или скептически в социальных сетях или с газетной страницы не отзывался только ленивый.

Работа, начатая здесь подрядным ТОО «АДС-2001» в 2017 году, не завершена по сей день. «Стройке века», в которую уже вложено 880 млн тенге бюджетных средств, пошел седьмой год.

Из-за простоев (а в настоящее время на стройплощадке по-прежнему тихо) территория парка, которая, как уверяли городские власти, станет одним из комфортных и красивых мест отдыха, вызывает у горожан по причине своей неухоженности и запустения совершенно противоположные ассоциации.

Надо сказать, подрядчики успели построить здесь лыжероллерную трассу вместо детской железной дороги, здание социально-бытового комплекса, общест­венный туалет, подвести наружные инженерные сети, выполнить монтаж ограждения, благоустройство, установить многофункциональную площадку. Но так непрезентабельно и уныло выглядит это все на замороженной строительной площадке…

Тем не менее лед все-таки тронулся. В конце декабря 2023 года на совместном заседании Совета по противодействию коррупции и комиссии партийного контроля регионального филиала партии «Amanat» по поводу затянувшейся стройки заслушали заместителя акима Кокшетау Даулета Жунусова.

Отвечая на вопрос о сроках завершения проекта, замакима ориентировочной датой сдачи назвал второй квартал 2024 года. Его фраза «Дальше нам уже просто горожане не простят», разлетевшаяся вместе с информацией по городским сайтам, наверняка стала самой обсуждаемой в комментариях.

То есть к 200-летию Кокшетау, которое отмечается в нынешнем году, городские власти обещают горожанам завершить обустройство бывшего Парка борцам революции. По завершении работ он будет называться «Алаш арыстары».

Обратили внимание

На ситуацию с парком-долгостроем обратили внимание и в областном филиале РОО «Әділдік жолы». По словам члена общественного объединения Самиры Тайтеновой, строительство застопорилось из-за практики частичного финансирования трехлетнего проекта.

То есть выделять подрядчикам третью часть от первоначальной стоимости проекта – так себе перспектива. А компания, судя по всему, не была готова начать строить за свой счет, как это делают иные крепкие подрядчики.

Корень проблемы заключается в неверном планировании при объявлении тендеров, считает Самира Тайтенова. К примеру, это же подрядное ТОО вело ремонт аллеи по улице Абая в Кокшетау, вызвав много нареканий горожан.

В областном центре есть и другие «провальные» проекты, оставленные прочими фирмами. В том числе печально известная городская набережная.

Практика запуска разом многочисленных строительных площадок себя не оправдывает. У населения возникает много вопросов и нареканий, когда речь идет об освоенных многомиллионных средствах, а на деле люди видят некачественную и наспех сделанную работу.

Еще один яркий пример: в прошлом году по области целых 28 объектов – капитальный и текущий ремонт школ – чудесным образом достались одному подрядчику. А что в итоге? В разных концах региона остались учебные заведения так и не доведенными до ума в оговоренные сроки, строительная компания же лишилась лицензии…

Что касается реконструкции парка, то, по словам Самиры Тайтеновой, они обращались с этим вопросом в Антикоррупционную службу, которая перенаправила их обращение в департамент внутреннего государственного аудита. Согласно их информации, финансовых нарушений на объекте не выявлено.

Написали они и в ГАСК с просьбой провести проверку на предмет соблюдения строительных норм. В конце прошлого года получили официальный ответ. В нем госорган ссылается на п. 1 ст. 144 Предпринимательского кодекса, касающегося внеплановых проверок по конкретным фактам и обстоятельствам. В регистрации проверки было отказано, так как в обращении отсутствовали конкретные факты, свидетельствующие о нарушениях на указанном объекте. Поэтому назначение и проведение проверки не представилось возможным.

Ударными темпами

Как было сказано выше, проект, вошедший в историю Кокшетау как самый затянувшийся, предполагается ударно завершить нынешним летом. Каким образом и на какие средства, узнали у заместителя акима Кокшетау Даулета Жунусова.

Напомним этапы, так сказать, становления инициативы. Впервые проект реконструкции парка стоимостью 1 млрд 204 млн тенге разработал в 2013 году институт «Горсельпроект». Предполагалось, что его украсят колесо обозрения, восемь аттракционов, скейт-парк, скалодром, спортивно-бытовой комплекс и другие объекты.

К осуществлению намеченных работ сразу не приступили. Навис дамоклов меч финансовой несостоятельности. Проект стал устаревать, а цены – ползти вверх, поэтому в 2015 году его скорректировали, добавив к нему устройство зеленых зон. На выросшем ценнике уже 1 млрд 672 млн тенге.

Тогда же в рамках инвестиционных проектов планировалось построить Дворец молодежи, аквапарк, этнодеревню, мини-футбольные поля, мемориальную площадку с флагштоком.

В 2017 году компания «АДС-2001» приступила к строительно-монтажным работам. Но что-то снова пошло не так, и в 2018 году грянула новая корректировка проекта, на этот раз – в сторону удешевления. Пришлось изменить конструктив парка. Оставалось найти 905 млн тенге.

Корректировка 2021 года была проведена без изменения стоимости, из плана работ исключили все дорогостоящие инвестиционные проекты. Наконец, в 2023-м с целью «создания наиболее благоприятных условий для отдыха, проведения разносторонней культурно-просветительной и спортивно-оздоровительной работы» было принято решение… об очередном пересмотре ПСД с изменением наименования парка в «Алаш арыстары».

Причем проектом намечался дополнительный вход в парк, а его доминантой было предложено сделать монумент «Алаш Орде». К комплексу добавили кафетерий, театр под открытым небом. На сей раз на все про все понадобилось уже 2 млрд тенге, ведь стройматериалы снова подорожали…

После совместного обсуждения аким города решил не проводить очередную корректировку из-за огромной суммы удорожания.

Дано поручение на оставшиеся средства, а это, по словам Даулета Жунусова, около 20 млн тенге, привести парк в надлежащий вид. Но заявленная концепция его переустройства и переименования в «Алаш арыстары» сохраняется. Просто она будет воплощена попозже.

К слову, со своими инвестиционными предложениями по обустройству парковой территории в акимат приходят и местные бизнесмены. К тому же в планах горакимата – отдать парк в конкурентную среду. Задача же дня нынешнего – привести в соответствие все, что пришло в негодность за время простоя: отлетевшую во многих местах брусчатку, конструкции детской площадки, оторванное мягкое тартановое покрытие и так далее.

Вдоль парковых дорожек установят скамейки, аллеи украсят ночными фонарями (опоры для них уже есть). Пустоты парка, из-за которых он и выглядит уныло, заполнят зеленые насаждения. Кстати, в рамках договора ученые из университета им. Козыбаева в Петропавловске сделали анализ местной почвы и подготовили состав зеленых насаждений, часть из которых здесь уже произрастает.

Таков на сегодня финал некогда бод­рых заявлений чиновников, обещавших кокшетаусцам современный парк вмес­то заросшей бурьяном территории, в которую со временем превратилось излюбленное место отдыха.

На седьмом году реконструкции объек­та горожане получат в дар не обещанные красоту и комфорт, а то, что в итоге получилось. На торжественном открытии, если оно случится-таки нынешним летом, жители Кокшетау, вероятно, переживут эффект дежавю. Им опять бодро пообещают: город-сад здесь обязательно будет, но чуть позднее…