– Как отмечал в своем Послании Президент, ликвидация дефицита профессиональных кад­ров во всех отраслях – это одна из ключевых задач государства, обеспечивающая рост экономики страны, – сказал на презентации центра аким облас­ти Нурлыбек Налибаев. – Еще в рамках Года рабочих профессий Глава государства поручил в регионах открыть центры компетенций. И вот первый из них построили в Кызылорде.

По мнению акима, уникальная платформа усилит связь между образованием и производством, будет способствовать подготовке востребованных рабочих кадров.

В Приаралье в 28 колледжах по различным направлениям и специальностям обучается больше 20 тыс. студентов. Для будущих специалистов рабочих профессий в Центре компетенций созданы отличные условия подготовки к международным конкурсам профессионального мастерства, а педагогам и молодым специалистам предоставлены широкие возможности для работы с передовыми технологиями.

Отметим, роскошный двухэтаж­ный дворец на 1 000 мест с великолепной инфраструктурой построен за счет возвращенных активов. Здание прекрасно адаптировано и для проведения конференций, форумов, семинаров и других мероприятий республиканского и международного уровня.