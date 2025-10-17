фото автора

Зеленое коллекционирование

В ближайшее время Казахстану предстоит разработать и внедрить единый стандарт экологического просвещения, который охватит все сферы образования – от детских садов до вузов. Такое поручение дал Президент страны в Послании народу. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что республиканский проект «Таза Қазақстан» объединил миллионы неравнодушных граждан. И если такая активная работа продолжится, то Казахстан станет по-настоящему зеленой страной, что будет прекрасным примером и достоянием будущих поколений.

Теперь главная задача управленцев – систематизировать опыт, который накоплен в разных регионах страны. В Павлодарской области сильнейшим коллективом, занимающимся экологическим воспитанием и просвещением, является детско-юношеский центр экологии и туризма. История у него давняя: сотрудники экошколы, так павлодарцы называют центр между собой, ведут отсчет с 1947 года, когда в городе был создан первый отряд юных натуралистов. Сегодня в центре – 28 педагогов и более 1 300 постоянных воспитанников, за год мероприятиями охватывают почти 4 тыс. детей.

– Центр работает в трех направлениях – краеведение, экология и туризм. Все они близки друг другу, а тема экологического воспитания охватывает деятельность и юных краеведов, и турис­тов, – подчеркивает заведующая методическим отделом центра Ирина Ефимова. – Например, в нашем краеведческом музее есть ряд экспозиций, посвященных экологии: растения-индикаторы, которые не растут в загрязненной зоне, уголок Красной книги Казахстана. У нас хранится уникальный образец этого сборника ручной работы, который в свое время представляли на выставках на ВДНХ в Москве. А сегодня дети изучают по нему редкие виды животных и растений, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе из-за экологических факторов. Ну а туристы, выходя в походы, занимаются уборкой природных территорий.

Гордостью центра много лет считается эколого-ботанический комплекс площадью в 3,5 га с питомником, с аллеями рябин, лип, берез, плодовых деревьев, сосен и других хвойных, с огромными грядками земляники и малины, с уникальными растениями, которых в области нет больше нигде: катальпой, белой акацией, бархатом амурским и другими. В теплице-оранжерее выращивают более 170 только комнатных растений, не считая тропической экзотики: плодоносящих лимонов, кумквата, инжира, цветущих съедобными цветами монстер, различных лиан и так далее.

В этом комплексе круглый год проходит большая практическая работа – детей учат выращивать растения от зернышка, черенковать, прививать, высаживать, ухаживать за всем этим многовидовым разнообразием. В этом году в конкурсе лучших организаций образования центр выиграл грант акима области в размере 50 млн тенге – эти средства помогут расширить теплицу-оранжерею, потому что сейчас в ней буквально нет места для новых планов, уже существующие деревья и кустарники постоянно подстригают.

Главный коллекционер теплицы – заведующий отделом закрытого грунта Ахмет Капашев признается, что страсть к экзотике – это почти как болезнь, он всегда в поиске, поэтому замечает новые растения в магазинах и организациях, буквально охотится за ними. И своим зеленым коллекционированием Ахмет Рашидович заразил не одно поколение воспитанников, ведь такой вне­школьной ботанической работой он занят уже более 30 лет.

Так что неудивительно, что именно сюда дети привозят из путешествий косточки разных плодов, жители Павлодара приносят отростки или небольшие растения, любители из клубов садоводов обмениваются своим богатством с сотрудниками цент­ра. На производственном участке теплицы Ахмет Рашидович трудится вместе со школьниками и студентами – будущими лесниками, биологами, ландшафтными дизайнерами. Но опытный педагог подчеркивает: не мешало бы и с родителями поработать.

– Экологическим воспитанием нужно заниматься не только с детьми, но и с родителями. Их тоже надо учить, потому что мы показываем детям одно, а дома они видят другое. Простой пример: чтобы приехать к нам, нужно выбрать автобусные маршруты, которые также едут на дачи – и я вижу, что взрослые отправляются туда одни, без детей. А ведь могли бы на своем дачном участке прививать детям любовь к земле, уважение к природе. Или вспомните, как в советское время были популярны аквариу­мы – в Павлодаре были такие энтузиасты, которые разводили уникальные виды, выезжали с ними для обмена в Москву, Алма­ты. Это увлечение – тоже часть экологического воспитания. При нынешнем выборе оборудования аквариумы можно сделать очень популярными, – считает Ахмет Капашев.

Дело энтузиастов

Согласна с коллегой и заведующая отделом эколого-ботанического комплекса Светлана Боровикина – детям нравится экс­периментировать с растениями, выращивать что-то необычное, но им важен пример.

– Когда я езжу по Казахстану, то привожу семена, черенки разных культур – секатор и мешочки для этого всегда со мной. Наши постоянные воспитанники – такие же энтузиасты. Но и дети, которые просто участвуют в наших массовых мероприятиях, больше всего интересуются практикой. Например, проект «Сосна» получил большой отклик у школьников. Он стартовал весной, мы раздали школам по сто семян сосны, которые нам выдали в Баянаульском нацпарке и в резервате «Ертіс орманы». Провели на своей базе мастер-классы – показали, как сажать, ухаживать, наблюдать. На следующий год дети дадут отчет: сколько они высадили, что у них взошло, прижилось. Уже сейчас все говорят, что всхожесть отличная. Пока сеянцы растут в стаканчиках, за год они должны вытянуться до 5–7 сантиметров. Весной ребята перенесут их в открытый грунт, в так называемую школку на своих пришкольных участках. Уход и наблюдение будут длиться не один год, – поясняет Светлана Михайловна.

Сотрудники центра отмечают, что, возможно, главной труд­ностью для масштабирования опыта эко­школы Павлодара может стать особенность территорий школ – не везде хватит места, где-то могут быть сложности с поливом, бывают и просто скудные почвы. К слову, это даже учитывалось при проведении конкурса пришкольных участков, который регулярно проводит управление образования совместно с центром экологии и туризма.

– В нашем центре в этом году проходят много экологических акций. Скоро вновь стартует одна из них, для самых маленьких – «Менің гүлім». Дети от четырех до девяти лет получают задание – вырастить дома с родителями из семечка или отростка комнатное растение. А потом уже приходят к нам и рассказывают о своих впечатлениях, результатах, показывают снятые родителями ролики. У всех участников невероятная гордость за свое растение – тюльпаны, колеу­сы, герань выращивают чаще всего. И детей много, мы в один день не укладываемся. Малыши более эмоциональные, их проще увлечь, чем подростков, так что такими проектами стараемся воспитать любовь к природе у дошколят и учеников младших классов, – говорит заведующая отделом экологии Наталья Губарь.

Еще один проект центра, особенно популярный у детей со всей области, – «Құс қанатындағы арман». С каждым годом в нем участвуют все больше ребят, и ведь акция очень простая – развесить кормушки для птиц и подкармливать их зимой. Какие-то школьники приходят каждый день в центр, здесь, кстати, заготовили очень много рябины, чтобы кормить воробьев и синичек, в этом году на нее урожай. Многие школы вывешивают кормушки на своих участках – классы за ними ухаживают, потом дети устраивают их уже во дворах своих домов.

Рассказывать о мероприятиях детско-юношеского центра экологии и туризма можно долго. Остановившись в любом уголке комплекса, сотрудники могут поведать невероятные истории о растениях и животных, о воспитанниках и проектах. Все потому, что здесь трудятся энтузиасты, умею­щие пробуждать в детях интерес и любовь к природе. И именно такой опыт должен стать основой единого стандарта экологического просвещения – эффективного и жизнеспособного.