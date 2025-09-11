Здесь все продумано до мелочей!

Образование
10
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В рамках национального проекта «Келешек мектептері», инициированного Главой государства, в регио­не планируется построить 13 школ на 12 600 мест. Девять из них уже введены в эксплуатацию.

Фото пресс-службы управления образования Мангистауской области

В их числе и средняя школа № 19, расположенная в микрорайоне Хазар села Батыр Мунайлинского района. Учебное заведение, рассчитанное на 1 200 мест, открылось этой зимой и впервые приняло учеников в новом 2025⁄2026 учебном году.

Школа построена по типовому проекту с учетом современных стандартов. Учебный процесс обеспечивает 61 кабинет, среди которых специализированные аудитории робототехники, STEM-лаборатория, кабинеты дизайна и технологий, изобразительного искусства, музыки, семейной культуры и культуры питания.

Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены сенсорная комната и кабинет поддержки инклюзивного образования. Внимание уделено и вопросам безопасности: в здании и на прилегающей территории установлено 126 видеокамер, а во дворе оборудованы современные игровые и спортивные площадки.

Школа № 19 призвана разгрузить сущест­вующие учебные заведения райо­на, где наблюдается рост числа молодых семей. Уже в первый год здесь начали обу­чение 155 первоклассников.

В составе педагогического коллектива 12 исследователей, 21 эксперт, 57 модераторов и 4 молодых специалиста. Руководство отмечает, что у них работают не только квалифицированные, но и энергичные, готовые к внедрению новых методов обу­чения преподаватели.

Как подчеркнула директор школы Гулнур Серикбаева, открытие новой школы – долгожданное событие для всей округи.

– Здесь все продумано до мелочей: от оснащенных кабинетов до зон отдыха. Наша задача – не только дать детям знания, но и воспитать гармоничную, самостоятельную личность. Для этого мы используем современные образовательные технологии, а также создаем условия для развития творческих и спортивных способностей, – рассказала Гулнур Серикбаева.

По ее словам, особое внимание уделяется первоклассникам. Для них особенно важно создать атмосферу праздника и уюта в стенах родного учебного заведения.

– Каждый ребенок должен чувствовать, что школа – это его второй дом. Здесь его ждут, здесь его поддержат. Мы уверены, что и наши выпускники станут конкурентоспособными, активными гражданами, готовыми вносить вклад в развитие страны, – добавила директор.

Мунайлинский район сегодня – один из динамично развивающихся в регионе, и открытие новых школ позволяет снять острую проблему нехватки мест. Проект «Келешек мектептері» демонстрирует, что задачи, поставленные Президентом, находят конкретное воплощение на местах.

Новая школа в микрорайоне Хазар – не просто здание. Это символ перемен, на­дежда родителей и яркое будущее детей, которые приступили к занятиям в прос­торных, светлых и современных классах.

