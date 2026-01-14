Вместе с министром учреж­дение посетили аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев и глава правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Благодаря поддержке кабинет обсерватории оснащен глобусом «Звездное небо», интерактивной панелью, набором линз для телескопа, солнечным фильтром, видеокамерами, планисферами. Кабинет моделирования ракет обеспечен специальным комплектом, ноутбуками, мини-лабораториями, цифровыми микроскопами, стартовыми устройствами, а STEM-кабинет – 3D-принтером, наборами моделирования и другой учебной техникой.

Школу-лицей № 277 впору назвать маленькой школой астро­номии и космонавтики. Специа­листы уверены, что в стенах учреждения с таким оснащением вырастут будущие известные ученые и астрофизики.

Благодаря фонду «Қазақстан халқына» кабинет физики оснащен демострационным оборудованием для отделов электричества и оптики, естественных наук, молекулярной физики и термодинамики. А кабинет био­логии укомплектован лабораторными приборами, цифровыми микроскопами, различными препаратами, моделями человеческих органов.

Для максимальной эффек­тивнос­ти и удобства учащихся самыми передовыми и высокотехнологичными устройствами, системами и программами оснащен и кабинет химии. Для будущих Менделеевых и Сатпаевых в нем установлены лабораторное оборудование, цифровой демонстрационный набор, специальный компьютер, камеры, комплект диодного освещения, акустические приборы и другая техника. Для творческого развития школьников в art-студии выставлены гончарные установки, оборудование для рисования и многое другое.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова дала положительную оценку проделанной в учебном заведении работе.

Отметим, при поддержке ОФ «Қазақстан халқына» в регионе ведется интенсивная работа по модернизации материально-технической базы организаций образования. В частности, в 58 школах области на 2 млрд 700 млн тенге обновлены 317 предметных кабинетов.

В целом же на развитие различных отраслей региона фонд выделил почти 13 млрд тенге.