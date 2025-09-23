Зеленский изложил Токаеву свой взгляд на ситуацию в Украине

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине.

Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Черногории Яковом Милатовичем, на которой подчеркнул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе.

В следующем году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений.  За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.

В свою очередь Яков Милатович поблагодарил Президента Казахстана за значительный вклад в развитие двусторонних отношений. По его словам, Черногория становится одним из привлекательных направлений для казахстанских туристов.

Запуск прямых авиарейсов между Алматы и Подгорицей, а также введение безвизового режима для граждан нашей страны способствовали сближению двух народов.

 

#переговоры #Токаев #Украина #Зеленский

