Земельные участки для строительства школы и общежития вернули государству в Астане

Фото: Kazpravda.kz

Как установил надзорный орган столицы, «акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в 663 млн тенге. Однако на протяжении 2 лет не исполняло решение суда по передаче государству 2 земельных участков для строительства школы и общежития».

По акту прокурорского надзора решение суда исполнено, участки возвращены государству.