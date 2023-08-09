Земельные участки для строительства школы и общежития вернули государству в Астане
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Столичная прокуратура вернула государству земельные участки на 663 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Как установил надзорный орган столицы, «акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в 663 млн тенге. Однако на протяжении 2 лет не исполняло решение суда по передаче государству 2 земельных участков для строительства школы и общежития».
По акту прокурорского надзора решение суда исполнено, участки возвращены государству.