Землетрясение произошло в Словакии

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в Словакии в 61 км к северу от города Кошице произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: из открытых источников

При этом отмечается, что само землетрясения произошло около 20:23 по местному времени (00:23 по времени Астаны), а его очаг находился на глубине 10 км. Население Кошицы составляет 236 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее, 7 октября, на западе Афганистана произошло несколько мощных землетрясений. По данным геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3.

8 октября TOLO News со ссылкой на чиновников афганистанского правительства сообщило, что свыше 2,4 тыс. человек погибли в результате землетрясения. Уточнялось, что большинство жертв насчитывается в 13 деревнях района Зинда-Джан в Герате.