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Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на юге американского штата Калифорния в понедельник, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

О пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщается.

Эпицентр толчков пришелся на пригород Сан-Диего, однако они ощущались и в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Геологическую службу США.

В управлении экстренных служб при губернаторе Калифорнии напомнили жителям штата о мерах безопасности при землетрясениях, а также порекомендовали связаться с местными представителями для оценки ущерба.

В конце марта мощное землетрясение было зафиксировано в Таиланде и Мьянме. В результате землетрясения в Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка.

По последним данным, в Мьянме более 3 500 человек погибли в результате землетрясения.

Напомним, в начале года в Калифорнии бушевали лесные пожары.