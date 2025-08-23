Земные будни агронома

Кумаш Улан, Акмолинская область

Служебной «Ниве» не до «отдыха»: хозяйка целый день колесит по полевым дорогам. Такая уж работа у На­дежды Осиповой – агронома из ТОО «Бектау» Шортандинского района Акмолинской области.

Как выяснилось, проживает специалист в соседнем с мес­том работы селе. После школы устрои­лась в известный в респуб­лике Научно-производственный центр зернового хозяйства (НПЦЗХ) им. А. Бараева. Там ей и посоветовали получить профильное образование в аграрном вузе.

Вняв советам, Надежда отправилась учиться. А когда получила диплом агронома, то еще и в магистратуру документы подала, продолжила профессиональное образование. Вышло, что на учебу женщина потратила ни много ни мало семь лет. С багажом полученных знаний продолжила работу в НПЦЗХ, а позднее ее пригласили в ТОО «Бектау».

– Трудно ли быть женщине агрономом в большом аграрном хозяйстве? – задаю вопрос собеседнице.

– Конечно, без трудностей не обходится, но свою профессию я выбрала самостоятельно и об этом не жалею, – отвечает глава агрономической службы хозяйства. – В полях живу и ими же дышу. В наших просторах душа наполняется радостью, их невозможно не полюбить. Кабинетная, сидячая работа не по мне.

Таково вот, с привкусом лирики, отношение женщины к своему делу и родным местам. И это несмотря на огромные нагрузки, большую занятость и, чего уж там, усталость под вечер.

Хозяйство ей досталось большое – свыше 16 тыс. га земли, которыми нужно распорядиться с умом, чтобы каждый гектар работал и приносил отдачу. Поэтому дел у агронома ТОО невпроворот.

– В летние дни рабочий день начинается спозаранку, в шесть-семь часов утра. Сначала, как водится, собираемся на небольшую планерку – «разбор полетов», затем выезжаем в поле, приступаем к выполнению намеченного фронта работ. В посевную три механизаторских звена трудятся до девяти-десяти вечера. Им на смену приходит одно звено, которое работает до утра. Потом – пересменка, и так каждый день. Закончив сев, начинаем обработку полей, включающую химпрополку сорняков, борьбу с вредными насекомыми и прочие агротехнические мероприятия, – рассказала Надежда Осипова. – А там уже и дела сенокосные ждут: свал кормовой травы, ее тюкование, вывоз на животноводческие фермы. Нынче травостой хорош, будет у хозяйства хороший запас кормов.

…Зимой, когда на полях утихает шум техники, ждет На­дежду и работа в кабинете, без этого никак. Агроному предстоит разобраться с семенами, проверить на всхожесть. А еще разработать структуру посевов и создать карту полей. Этими и иными заботами наполнено время до весны, когда состоится выход техники в поле, – момент даже слегка волнительный для тех, кто по-настоящему сроднился с сельской нивой.

