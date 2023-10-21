Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0

Бокс
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Вахитов Елдос
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Команда казахского чемпиона обещает зрителям супербой, передает Kazpravda.kz

Фото: Sports.kz

По словам Брайана Вилории, тренера чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы, команда «Казахского стиля» отказалась от спаррингов с бывшим обладателем титула на дивизион ниже, мексиканцем Хайме Мунгией (42-0, 33 КО), поскольку рассматривает его как потенциального оппонента, сообщает Sports.kz.

«У нас была возможность поспарринговать с Хайме Мунгией. Я считаю, что между ним и Жанибеком в ближайшем будущем мог бы получиться супербой. Фредди [Роуч] спросил меня, могу ли я привезти к ним Жанибека для спаррингов с Хайме. Я ответил: «Я спрошу, но сначала посоветуюсь с его менеджментом и узнаю, не против ли они». Потому что в будущем возможен их поединок. Так что я поговорил с его менеджерами, и они сказали: «Нет, мы бы лучше подрались с ним в реальном бою». Я перезвонил Фредди Роучу и передал ему это», – рассказал Вилория в беседе с Sirius XM.

На прошлой неделе Жанибек Алимханулы в блистательном стиле победил немецкого боксера Винченцо Гуальтьери за звание чемпиона мира по версии WBO и IBF.

#бокс #Жанибек Алимханулы

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