Железные люди и кони

Спорт
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Кошкарбек Тусипов

Команды Астаны, Мангистауской и Карагандинской областей выбыли из конного гранд-марафона.

Завершился 12-й этап грандиозного марафона-байги «Ұлы дала жорығы». За 12 дней соревнований всадники и их верные скакуны прошли уже расстояние в 1 150 км (каждый день им приходится преодолевать 100 км пути). По итогам 12-го этапа первой финишировала команда области Жетысу. Представители актюбинского региона стали вторыми, а всадники из Туркестанской области пришли третьими.

К сожалению, еще три команды из-за неутешительного состояния здоровья лошадей сошли с дистанции. Это Мангистауская и Карагандинская области, а также конная дружина, представлявшая столицу Казахстана.

Как рассказала главный судья соревнования Надежда Купцова, все оставшиеся команды находятся в зоне риска.

– Одна команда из шести едет с четырьмя всадниками, у остальных – по три. Болеем, чтобы все они дошли благополучно до финиша. У нас также вне программы едут 12 всадников, начинавших свой путь в Астане и оставшихся без команды. У них отличные лошади, и потому мы их допустили к дальнейшим состязаниям. Но они не претендуют на победу, а просто испытывают как свою выносливость, так и скакунов.

В общем зачете лидирует команда Костанайской области, которая преодолела путь длиной больше тысячи километров за 82 часа 59 минут и 6 секунд. На втором месте – всадники из Актюбинской области (83 часа 7 минут 7 секунд), замыкают тройку лидеров представители области Жетысу (83 часа 34 минуты 24 секунды). В шестерку оставшихся также входят дружины из Алматы, Туркес­танской и области Абай.

Также некоторые участники марафона-байги из первого этапа намерены преодолеть все 1 300 км вне рамок соревнования. Это команда «Рекорд», состоящая из лошадей команд Астаны, Мангистауской, Костанайской областей и области Жетысу. Добавим, что все действия на марафоне-байге происходят строго с разрешения и под контролем ветеринарных врачей.

#Астана #марафон #Туркестан #байга #12 этап

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