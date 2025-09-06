В течение двух дней гости театра смогут насладиться легендарным произведением Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. На сцену выйдут солисты оперы, артисты балета и миманса, музыканты симфонического оркестра под руководством главного дирижера театра – заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева. Спектакль приурочен сразу к двум памятным датам – 180-летию со дня рождения великого Абая и 10-летию с момента первой постановки посвященной ему оперы на столичной сцене.

– Наш творческий коллектив вступает в новый сезон с новыми идеями и масштабными проектами. Министерство культуры и информации оказывает нам большую поддержку в реализации важных начинаний. Так, этой осенью мы представим долгожданную премьеру шедевра оперного искусства – «Риголетто» Джузеппе Верди, а в конце года впервые познакомим зрителей с постановкой «Аппак – дочь кыпчакская» Серикжана и Алиби Абдинуровых на либретто Тлеугазы Бейсембека. Кроме того, мы продолжим успешно развивать проекты, направленные на поддержку талантливой молодежи и укрепление культурных связей с коллегами из регионов и зарубежных стран. Желаю нашему коллективу в новом сезоне безграничного вдохновения и больших успехов, а всех ценителей искусства приглашаю стать свидетелями значительных достижений нашего театра, – отметил директор «Астана Оперы» Александр Совостьянов.

«Абай» по праву считается одной из вершин национального оперного искусства. В 2015-м опера была представлена публике в новой постановке дирижера Алана Бурибаева и всемирно известного режиссера Джанкарло дель Монако. В прошлом году спектакль «Астана Оперы» с успехом прошел на сцене Большого театра в Москве. Отметим, что на лучших сценах мира «Абай» неизменно пробуждает интерес зарубежных зрителей к богатому музыкальному наследию казахского народа. Спектакль, в котором через образ великого поэта раскрывается сама эпоха, никого не оставляет равнодушным. Он повествует не только о любви и борьбе добра со злом, но и раскрывает философские размышления Абая, уникальные традиции Великой степи.

В разные дни в роли Абая перед зрителями предстанут заслуженные деятели РК Жанат Шыбыкбаев и Талгат Мусабаев. Партию Айдара исполнят Рамзат Балакишиев и заслуженный деятель РК Жан Тапин, Ажар – заслуженный деятель РК Салтанат Ахметова и Назым Сагинтай, Азима – Беимбет Танарыков, Жиренше – Алтынбек Абилда и Талгат Галеев.

Напомним, что сценография и костюмы выполнены знаменитым художником Эцио Фриджерио и лауреатом премии «Оскар» Франкой Скуарчапино. Режиссер-консультант – народный артист Казахстана Есмухан Обаев, главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.