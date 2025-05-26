Женщина в Алматы скупала SIM-карты для мошенников

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В Алматы задержана женщина, занимавшаяся массовой закупкой SIM-карт и мобильных устройств. Как выяснилось, эти средства связи использовались для активации аккаунтов в мессенджерах и последующей передачи третьим лицам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД  

Фото: Polisia.kz

Подобная схема обеспечивала злоумышленникам анонимность при совершении интернет-мошенничеств, в том числе с использованием методов социальной инженерии — когда преступники представлялись сотрудниками государственных органов или банков. 

По словам задержанной, она откликнулась на объявление о легком заработке, размещенное в одном из мессенджеров, и за деньги активировала сотни абонентских номеров. 

Однако именно с этих номеров впоследствии поступали звонки жертвам в ряде уголовных дел, возбужденных по фактам дистанционного мошенничества. 

— Любые предложения «заработать из дома», особенно если они связаны с SIM-картами, почтовыми адресами, аккаунтами в мессенджерах или банках, представляют высокий риск. Люди становятся невольными соучастниками преступлений и несут за это ответственность. Прежде чем соглашаться на подобное, задумайтесь, кто и с какой целью предлагает вам такую работу. Лёгкие деньги часто оказываются прикрытием для чужих преступных схем, — прокомментировал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев. 

Полиция продолжает активную работу по выявлению и пресечению подобных схем.

#Алматы #мошенники

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