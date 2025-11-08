Женщины уверенно идут в политику

Общество
46
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

О перспективах расширения участия женщин в политической и общественной жизни города шла речь на диалоговой площадке TALQYLAU, организованной партией «Amanat». Представители власти, эксперты и общественные деятели обсудили пути укрепления роли представительниц прекрасного пола в управлении страной и продвижения принципов гендерного равенства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Шымкенте на государственной службе работают около 2 тыс. человек, и почти половина из них – женщины. По оценкам специалистов, этот показатель будет только расти: государственная политика последовательно направлена на создание равных условий для самореализации представительниц прекрасного пола.

– Президент неоднократно подчеркивал необходимость укрепления роли женщин в обществе, – отметил заместитель исполнительного секретаря Шымкентского филиала партии «Amanat» Ербол Байконысов. – Мы намерены последовательно продолжать эту работу. Мировой опыт показывает, что женщины-­лидеры успешно возглавляют государства и вносят значительный вклад в развитие своих стран. Поэ­тому важно и дальше продвигать политику гендерного равенства и создавать все условия, для того чтобы прекрасная половина человечества могла реа­лизовать потенциал во власти.

Особое внимание на встрече уделили вопросам профилактики бытового насилия, укрепления репродуктивного здоровья и подготовки женщин-лидеров, способных занимать активную позицию в обществе. Участники отметили, что без решения этих задач невозможно говорить о полноценном развитии человеческого капитала и социальной стабильности.

Как подчеркнула член Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Баян Жандосова, современная гендерная политика включает 11 ключевых направлений – от экономического участия женщин и повышения их роли в принятии решений до обеспечения безопасности и социальной поддержки. Каж­дое из этих направлений, по ее словам, играет ответственную роль в формировании справедливого и равноправного общества.

– Сегодня крайне важно, чтобы мужчины и женщины имели равные возможности и условия для самореализации, – отметила Баян Жандосова. – Гендерное равенство – не просто вопрос справедливости или прав человека. Это фундамент устойчивого развития страны, ее конкурентоспособности и будущего.

Участники диалоговой площадки сошлись во мнении, что продвижение принципов равенства должно опираться не только на государственные программы, но и на активное участие самого общества: образовательных учреж­дений, бизнеса и неправительственных организаций. Только в таком взаимодействии можно добиться реальных изменений и создать среду, где каждый сможет реализовать свой потенциал независимо от пола.

К слову, женщины составляют более 65% членов партии «Amanat», что свидетельствует об их высокой гражданской активности и готовности принимать участие в принятии решений на разных уровнях.

Площадка TALQYLAU стала не просто платформой для обмена мнениями, но и шагом к дальнейшему продвижению представительниц прекрасного пола в сферы управления и политики. Участники уверены: укрепление роли женщин во власти – важный элемент демократического развития Казахстана и залог успешного будущего стр

#политика #партия #женщины

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Вне зоны доступа
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Статистика – гарант открытости и доверия
Качественно новый этап взаимодействия
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Всем домнам дали газ
Чипсы из нарынкольской картошки
Заработал кирпичный завод
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Сделать спорт доступным для каждого
Климат-контроль для кормовых культур
Село и город: путь к умному развитию
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Лауреаты премии «Дарын» определены
Сформировать культуру диалога
Глаз – алмаз!
Стали прокурорами студенты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]