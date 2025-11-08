О перспективах расширения участия женщин в политической и общественной жизни города шла речь на диалоговой площадке TALQYLAU, организованной партией «Amanat». Представители власти, эксперты и общественные деятели обсудили пути укрепления роли представительниц прекрасного пола в управлении страной и продвижения принципов гендерного равенства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Шымкенте на государственной службе работают около 2 тыс. человек, и почти половина из них – женщины. По оценкам специалистов, этот показатель будет только расти: государственная политика последовательно направлена на создание равных условий для самореализации представительниц прекрасного пола.

– Президент неоднократно подчеркивал необходимость укрепления роли женщин в обществе, – отметил заместитель исполнительного секретаря Шымкентского филиала партии «Amanat» Ербол Байконысов. – Мы намерены последовательно продолжать эту работу. Мировой опыт показывает, что женщины-­лидеры успешно возглавляют государства и вносят значительный вклад в развитие своих стран. Поэ­тому важно и дальше продвигать политику гендерного равенства и создавать все условия, для того чтобы прекрасная половина человечества могла реа­лизовать потенциал во власти.

Особое внимание на встрече уделили вопросам профилактики бытового насилия, укрепления репродуктивного здоровья и подготовки женщин-лидеров, способных занимать активную позицию в обществе. Участники отметили, что без решения этих задач невозможно говорить о полноценном развитии человеческого капитала и социальной стабильности.

Как подчеркнула член Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Баян Жандосова, современная гендерная политика включает 11 ключевых направлений – от экономического участия женщин и повышения их роли в принятии решений до обеспечения безопасности и социальной поддержки. Каж­дое из этих направлений, по ее словам, играет ответственную роль в формировании справедливого и равноправного общества.

– Сегодня крайне важно, чтобы мужчины и женщины имели равные возможности и условия для самореализации, – отметила Баян Жандосова. – Гендерное равенство – не просто вопрос справедливости или прав человека. Это фундамент устойчивого развития страны, ее конкурентоспособности и будущего.

Участники диалоговой площадки сошлись во мнении, что продвижение принципов равенства должно опираться не только на государственные программы, но и на активное участие самого общества: образовательных учреж­дений, бизнеса и неправительственных организаций. Только в таком взаимодействии можно добиться реальных изменений и создать среду, где каждый сможет реализовать свой потенциал независимо от пола.

К слову, женщины составляют более 65% членов партии «Amanat», что свидетельствует об их высокой гражданской активности и готовности принимать участие в принятии решений на разных уровнях.

Площадка TALQYLAU стала не просто платформой для обмена мнениями, но и шагом к дальнейшему продвижению представительниц прекрасного пола в сферы управления и политики. Участники уверены: укрепление роли женщин во власти – важный элемент демократического развития Казахстана и залог успешного будущего стр