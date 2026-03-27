Женская команда Казахстана по хоккею приступила к подготовке к чемпионату мира

Женская национальная команда Казахстана по хоккею в эти дни проводит сборы в Алматы, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на НОК

Спортсменки готовятся к чемпионату мира в дивизионе IB который пройдет в Пучсерде (Испания).

Первый этап УТС завершится 1 апреля, после чего сборная отправится в Испанию.

В расширенный список попали следующие хоккеистки: 

Вратари: Вероника Агеева, София Агеева, Полина Говтва, Мария Яковлева (все – «Торпедо», Усть-Каменогорск), Арина Щеколова («Томирис», Астана);

Защитники: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (все - «Томирис», Астана), Зере Жумаш, Эвелина Емцева, (обе - «Айсулу Тандаулы», Алматы), Ева Иншакова, Катрин Мескини, Кира Крухольская, Ульяна Куклина, Айдана Рахаткызы, Полина Яковлева (все – «Торпедо»), Калима Нигматулина («Грация», Караганда);

Нападающие: Алина Жакулина, Рената Лившиц (обе – «Грация», Караганда), София Зубкова, Варвара Краюшникова, Полина Мокина, Злата Попова, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы, Златоцвета Феоктистова (все – «Торпедо», Усть-Каменогорск), Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Мадианна Нусупова, Василиса Шуклина (все - «Айсулу Тандаулы», Алматы), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Шегай (все - «Томирис», Астана), Лариса Свиридова («Айсулу», Алматы).

Игроки хоккейного клуба «Айсулу» Аида Олжабаева Пернеш Ашимова, Анна Пяткова, Мадина Турсынова, Елизавета Дюндина и Малика Алдабергенова участвуют в плей-офф женской европейской лиги EWHL и присоединятся к сборам в Испании.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 12 по 18 апреля. Соперниками наших спортсменок станут сборные Латвии, Нидерландов, Кореи, Великобритании и Испании.

