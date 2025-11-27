фото автора

Село Дамса проезжает всякий, кто направляется по автобану из Астаны в сторону Кокшетау или едет обратно. Трасса тут – оживленная, и от шума населенный пункт с коротким и необычным названием частично спасает специальная звукоизоляционная стена из пластика. И это лишь одна особенность.

Как рассказала аким Гульнара Абдрахманова, три села, что входят в округ с одноименным названием, весьма отличаются друг от друга по составу населения. Взять для примера поселок Научный, где находится известный Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А. Бараева (НПЦЗХ). Там живут научные сотрудники центра.

В самой густонаселенной Дамсе – административном центре – обосновались большей частью люди, приехавшие из разных регионов республики и изначально намеревавшиеся проживать в столице. Однако из-за «квартирного вопроса» им пришлось пока «застолбиться» в пригородном селе.

Наконец, третий населенный пункт – Степное – на 85% состоит из кандасов. Такой вот уникальный сельский округ достался акиму, которая трудится здесь в своей нынешней должности ни много ни мало восемь лет. Ну а в системе госслужбы стаж Гульнары Абдрахмановой составляет уже четверть века.

Сказать, что этот человек добросовестно относится к своим долж­ностным обязанностям, – значит не сказать почти ничего. Подтвердит любой, кто ее знает: Гульнара Женисовна, не считаясь со временем, беззаветно служит порученному делу. И результат налицо. В нынешнем году в Дамсе подали централизованное тепло в жилой сектор – в десять четырех- и пятиэтажных домов и еще – в двух­этажные коттеджи.

– До этого мы в течение двух лет прокладывали теплотрассы, – рассказывает глава сельского округа. – Затем установили блочно-модульную котельную, мощности которой хватит на отопление всего села. Над подключением домов трудились три бригады. Сейчас в квартирах тепло, люди не нарадуются. В особенности старшее поколение, ведь им начиная с 1996 года (в течение 29 лет) приходилось обходиться самодельными печами, поскольку центральное отопление в поселке отключили.

В ближайших планах – подключить к отоплению все многоквартирные дома, а в среднесрочных – и весь частный сектор.

Еще одним важным событием года аким считает реконструкцию плотины Центрального водохранилища, одного из семи имеющихся. Эта мера улучшила безопасность объекта в паводковый период, когда талые воды до краев заполняют его чашу, угрожая вырваться наружу… На пути разрушительных потоков могло бы оказаться село, а потом – и автобан.

Теперь за Центральное водохранилище можно быть спокойным, но на очереди – плотина еще одного, Основного водохранилища. Оно тоже в весенний период угрожает прорывом водных масс. Аким надеется, что в следующем году ремонт и реконструкция объекта все же состоятся.

Нынешний год был отмечен большой работой и в сфере благоустройства сел округа. К примеру, в Дамсе капитально отремонтировали 3 километра 700 метров улиц. В Степном на каждой из двух улиц уложено по 700 метров (всего 1 400 мет­ров) асфальтового покрытия. Эти проекты были профинансированы из районного бюджета. Еще один, стоимостью в 20 млн тенге, – это самостоя­тельный вклад сельского акимата в благоустройство. Деньги были накоп­лены за счет поступления местных налогов. На них удалось отремонтировать еще полкилометра уличной проезжей части.

Почти на всех улицах сел округа есть освещение. Нынче к 9 Мая был капитально отремонтирован памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Степном. Стоит сказать, что спонсором проекта выступил известный аграрий Иван Сауэр, чьи поля находятся рядом с селом.

В центре населенного пункта разбит сквер для отдыха сельчан. Есть мини-футбольное поле, баскетбольная, детская и воркаут-площадка.

Что касается развития предпринимательства, то в настоящее время в округе зарегистрировано 42 субъекта малого бизнеса. И это не считая крупных компаний.

Каждый год сфера МСБ расширяется, заполняя ниши, что оставались ранее незанятыми. По информации руководителя округа, не так давно в Дамсе была реанимирована даже общественная баня. Открылась еще одна, меньшая по размеру, рассчитанная на семейное посещение. Из новых бизнес-проектов – СТО, салон красоты, мясной и еще несколько продовольственных магазинов.

Как было сказано выше, на территории сельского округа имеются семь прудов-водохранилищ, в которых водится рыба. Посидеть с удочкой сюда приезжают из разных городов и сел. Близость к столице делает эти места привлекательными для любителей рыбалки и отдыха на природе. Оборудовать на территории в 26 га современную зону отдыха с мотелем взялся инвестор.

Другой инвестиционный проект – откормочная площадка КРС, откуда свежее мясо будет поставляться на прилавки столицы.

– Одна из самых серьезных проб­лем для развития МСБ в сельской местности – недоступность кредитования из-за отсутствия залогового имущества, – говорит Гульнара Абдрахманова. – В целом работа по развитию МСБ подразумевает обсуждение с человеком, желающим открыть свой бизнес, перспектив и рисков нового дела. Я давно работаю в округе, мой опыт и знания местных особенностей позволяют дать совет. Конечно, окончательное решение – за самим предпринимателем.

По информации акима Дамсинского сельского округа, все население здесь насчитывает 4 860 человек. Однако фактически в округе проживают порядка 5 000 граждан. Надо признать, что большая часть трудоспособного населения работает в Астане: уезжает утром и возвращается вечером. Таким образом, налицо «маятниковая занятость». Правда, с включением центрального отопления, благоустройством села желающих трудиться здесь может стать больше.

В округе имеются три общеобразовательные средние, одна музыкальная и еще вечерняя школы, Дом творчества. Такими социальными объектами располагают разве что райцентры. Так что на перспективы ставшего родным сельского округа женщина-аким смотрит с оптимизмом. И делает все, чтобы жизнь односельчан становилась лучше, успешно решались их проблемы.

…Завершая разговор, глава сельского округа призналась, что хотела бы услышать на предстоящем форуме сельских акимов об успешном опыте коллег, в особенности касающемся развития сельского предпринимательства и благоустройства. Такой опыт можно было бы взять на вооружение и использовать в своей работе.