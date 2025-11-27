Женскими руками сдвинуть «воз проблем»

Адреса успеха
10
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Это удалось главе Гульнаре Абдрахмановой, приглашенной на форум сельских акимов

фото автора

Село Дамса проезжает всякий, кто направляется по автобану из Астаны в сторону Кокшетау или едет обратно. Трасса тут – оживленная, и от шума населенный пункт с коротким и необычным названием частично спасает специальная звукоизоляционная стена из пластика. И это лишь одна особенность.

Как рассказала аким Гульнара Абдрахманова, три села, что входят в округ с одноименным названием, весьма отличаются друг от друга по составу населения. Взять для примера поселок Научный, где находится известный Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А. Бараева (НПЦЗХ). Там живут научные сотрудники центра.

В самой густонаселенной Дамсе – административном центре – обосновались большей частью люди, приехавшие из разных регионов республики и изначально намеревавшиеся проживать в столице. Однако из-за «квартирного вопроса» им пришлось пока «застолбиться» в пригородном селе.

Наконец, третий населенный пункт – Степное – на 85% состоит из кандасов. Такой вот уникальный сельский округ достался акиму, которая трудится здесь в своей нынешней должности ни много ни мало восемь лет. Ну а в системе госслужбы стаж Гульнары Абдрахмановой составляет уже четверть века.

Сказать, что этот человек добросовестно относится к своим долж­ностным обязанностям, – значит не сказать почти ничего. Подтвердит любой, кто ее знает: Гульнара Женисовна, не считаясь со временем, беззаветно служит порученному делу. И результат налицо. В нынешнем году в Дамсе подали централизованное тепло в жилой сектор – в десять четырех- и пятиэтажных домов и еще – в двух­этажные коттеджи.

– До этого мы в течение двух лет прокладывали теплотрассы, – рассказывает глава сельского округа. – Затем установили блочно-модульную котельную, мощности которой хватит на отопление всего села. Над подключением домов трудились три бригады. Сейчас в квартирах тепло, люди не нарадуются. В особенности старшее поколение, ведь им начиная с 1996 года (в течение 29 лет) приходилось обходиться самодельными печами, поскольку центральное отопление в поселке отключили.

В ближайших планах – подключить к отоплению все многоквартирные дома, а в среднесрочных – и весь частный сектор.

Еще одним важным событием года аким считает реконструкцию плотины Центрального водохранилища, одного из семи имеющихся. Эта мера улучшила безопасность объекта в паводковый период, когда талые воды до краев заполняют его чашу, угрожая вырваться наружу… На пути разрушительных потоков могло бы оказаться село, а потом – и автобан.

Теперь за Центральное водохранилище можно быть спокойным, но на очереди – плотина еще одного, Основного водохранилища. Оно тоже в весенний период угрожает прорывом водных масс. Аким надеется, что в следующем году ремонт и реконструкция объекта все же состоятся.

Нынешний год был отмечен большой работой и в сфере благоустройства сел округа. К примеру, в Дамсе капитально отремонтировали 3 километра 700 метров улиц. В Степном на каждой из двух улиц уложено по 700 метров (всего 1 400 мет­ров) асфальтового покрытия. Эти проекты были профинансированы из районного бюджета. Еще один, стоимостью в 20 млн тенге, – это самостоя­тельный вклад сельского акимата в благоустройство. Деньги были накоп­лены за счет поступления местных налогов. На них удалось отремонтировать еще полкилометра уличной проезжей части.

Почти на всех улицах сел округа есть освещение. Нынче к 9 Мая был капитально отремонтирован памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Степном. Стоит сказать, что спонсором проекта выступил известный аграрий Иван Сауэр, чьи поля находятся рядом с селом.

В центре населенного пункта разбит сквер для отдыха сельчан. Есть мини-футбольное поле, баскетбольная, детская и воркаут-площадка.

Что касается развития предпринимательства, то в настоящее время в округе зарегистрировано 42 субъекта малого бизнеса. И это не считая крупных компаний.

Каждый год сфера МСБ расширяется, заполняя ниши, что оставались ранее незанятыми. По информации руководителя округа, не так давно в Дамсе была реанимирована даже общественная баня. Открылась еще одна, меньшая по размеру, рассчитанная на семейное посещение. Из новых бизнес-проектов – СТО, салон красоты, мясной и еще несколько продовольственных магазинов.

Как было сказано выше, на территории сельского округа имеются семь прудов-водохранилищ, в которых водится рыба. Посидеть с удочкой сюда приезжают из разных городов и сел. Близость к столице делает эти места привлекательными для любителей рыбалки и отдыха на природе. Оборудовать на территории в 26 га современную зону отдыха с мотелем взялся инвестор.

Другой инвестиционный проект – откормочная площадка КРС, откуда свежее мясо будет поставляться на прилавки столицы.

– Одна из самых серьезных проб­лем для развития МСБ в сельской местности – недоступность кредитования из-за отсутствия залогового имущества, – говорит Гульнара Абдрахманова. – В целом работа по развитию МСБ подразумевает обсуждение с человеком, желающим открыть свой бизнес, перспектив и рисков нового дела. Я давно работаю в округе, мой опыт и знания местных особенностей позволяют дать совет. Конечно, окончательное решение – за самим предпринимателем.

По информации акима Дамсинского сельского округа, все население здесь насчитывает 4 860 человек. Однако фактически в округе проживают порядка 5 000 граждан. Надо признать, что большая часть трудоспособного населения работает в Астане: уезжает утром и возвращается вечером. Таким образом, налицо «маятниковая занятость». Правда, с включением центрального отопления, благоустройством села желающих трудиться здесь может стать больше.

В округе имеются три общеобразовательные средние, одна музыкальная и еще вечерняя школы, Дом творчества. Такими социальными объектами располагают разве что райцентры. Так что на перспективы ставшего родным сельского округа женщина-аким смотрит с оптимизмом. И делает все, чтобы жизнь односельчан становилась лучше, успешно решались их проблемы.

…Завершая разговор, глава сельского округа призналась, что хотела бы услышать на предстоящем форуме сельских акимов об успешном опыте коллег, в особенности касающемся развития сельского предпринимательства и благоустройства. Такой опыт можно было бы взять на вооружение и использовать в своей работе.

#село #аким #Дамса #Гульнара Абдрахманова

